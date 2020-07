Aprender, una forma de afrontar la crisis

Estos días de cuarentena nos han puesto múltiples desafíos. El solo hecho de quedarnos varios días en casa ya es todo un reto. Ahora los días, aunque parezcan monótonos, tienen tareas que pese a que siempre estuvieron ahí ahora se hacen evidentes, tareas sencillas que hacen parte de nuestra vida. Aquí no me estoy refiriendo a tareas intelectuales o a desarrollos laborales. Les estoy hablando de lo básico. Nos dimos cuenta la importancia de la comida y, por lo tanto, de saber cocinar, nos dimos cuenta que tener nuestra casa limpia, que ahora es casa, oficina, club, es muy agradable.



Algunos hemos tenido que hacer alguna reparación locativa y ante la dificultad o el riesgo de llamar a un experto, pues nos tocó volvernos expertos a cada uno de nosotros. Afortunadamente hoy en día en Internet tenemos la respuesta a todos estos desafíos de nuestra nueva “realidad”.



Es así que hoy en día saber aprender es indispensable, suena raro, pero aprender a aprender es una buena forma para afrontar y resolver muchos dilemas del día a día. Esta capacidad de asimilar conocimiento de forma eficiente será un conocimiento base para todos. No intento en un artículo darles toda la teoría, pero si les daré algunos pasos necesarios para que lo logren:



1. Propósito: como tantos temas en la vida, defina para qué quiere aprender eso que busca aprender. Si es un tema por solucionar algo puntual o si va a ser un conocimiento útil dada la nueva “normalidad”.



2. Defina su importancia: si es un conocimiento que va a usar varias veces de pronto vale la pena buscar un curso que tenga las credenciales necesarias, si es algún conocimiento que no usará mucho puede inclusive recurrir al salvador: ¡Youtube!



3. Divida su conocimiento: es mejor estudiar en periodos cortos de tiempo y destinar varios días al aprendizaje. Yo a esta técnica la denominé aprendizaje skiping. Recomiendo periodos de máximo 40 minutos.



4. Practicar lo aprendido: y aquí me acuerdo de mi profesor de golf que una vez me preguntó si creía que yo podía aprender a jugar solo leyendo y viendo videos, evidentemente no. Toca practicar. Aplica todo lo aprendido en la práctica. Imagínese usted pensando que sabe cocinar porque leyó una receta, imposible. Toda practicar para lograr el conocimiento.



5. Variedad: aprenda muchas cosas y luego, junte puntas, como dice Steve Jobs, la creatividad es unir puntos. A veces uno aprende a cocinar y aprendiendo a cocinar uno descubre la solución a un reto empresarial. Entonces haga uniones de conocimiento, esto le dará una nueva dimensión y capacidad de análisis y resolución de problemas.



6. Hable con expertos: a veces es bueno salirse de su círculo social y encontrar personas con conocimientos diversos. Aproveche cuando se encuentre (así sea por video-llamada) con un experto en ganadería, en joyería, aunque usted no quiera ser ganadero ni joyero aprenda, seguro eso que ese experto está diciendo le servirá para algo en la vida. De nuevo, eso es hacer puntos de conocimiento, que en algún momento podernos juntar y ¡EUREKA!



7. Sobre conocimiento: confíe en lo que sabe, hay expertos que quieren ser más expertos y ahí es donde solo tienen foco en una materia. En estos casos hay un efecto de saturación que muchas veces es perjudicial en el progreso. Para esto descanse, o aprenda nuevas cosas, no se sature de lo mismo.



8. No procrastine: si ya decidió que va a aprender algo, procure no aplazar su aprendizaje o peor aún abandonar lo que decidió aprender. Aplazar o abandonar le envía una mala información a su cerebro, una información de incapacidad.



9. “Flow”: analice cuando está con más ganas de aprender, hay personas que se concentran más en la mañana y otras personas en la noche, no trate de cambiarse más bien reconozca en qué momento del día es más productivo y aproveche este tiempo.



10. Premio: si alguna vez necesita aprender algo que no le gusta, pero debe adquirir el conocimiento por necesidad, busque premios que se auto dará por avances logrados.



11. No se enfoque en el resultado: si siempre está pensando en el resultado último de conocimiento es posible que no se goce el “camino”, es mejor que se enfoque en el proceso y trate de gozarse el camino.



12. Deber: si debe aprender algo que no le gusta, es mejor que lo haga más temprano o inicie el proceso lo antes posible, deje de pensarlo. Así sale de una vez de eso que no le gusta hacer y dejará espacio para adquirir ese conocimiento que considera más placentero y relevante de adquirir.



13. Revise si tiene un bloqueo mental: esto lo explico con un ejemplo, hay muchas personas que creen que son “negadas” para las matemáticas. Si usted es de esos que piensan que no pueden hacer algo, primero busque cambiar esta creencia porque seguro que este bloqueo no lo dejará progresar en su proceso de aprendizaje, será un camino muy sufrido y en algunos casos no lo logrará por más que se esfuerce.



14. Tenga herramientas de aprendizaje: mapas mentales, metáforas, analogías. Usualmente las ayudas visuales tienen buenos resultados para memorizar.



15. Comparta su conocimiento: este puede ser un gusto bien particular, como muchos de ustedes saben mi gusto por el conocimiento tiene su mayor esplendor cuando estoy compartiendo lo aprendido. Por ahí dicen que cuando uno enseña aprende el doble así que no desaproveche la oportunidad para enseñar.



Aproveche este tiempo para aprender a aprender y goce del conocimiento que puede adquirir.



Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor de posgrados de la Universidad del Rosario.

CEO Shape Marketing – Founder Edukadia.com & Area10.com.co