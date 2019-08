León Valencia, director de la Fundación paz y Reconciliación, aseguró a Portafolio.co que el hecho de que varios jefes exguerrileros, entre ellos Iván Márquez y Jesús Santrich, vuelvan a las armas es una mala noticia para el país ya que implica que habrá conflicto por muchos años más.



Valencia, conocedor y analista del conflicto colombiano, afirma que actualmente hay unas disidencias de las Farc con unos 1.800 integrantes que pueden hacerle daño al país y a la sociedad.



Lea: (¿Se está gestando un nuevo conflicto armado en Colombia?)

¿Cómo analiza el anuncio de Márquez y Santrich, entre otros, de volver a las armas?



Grave, porque no son ellos solos, ellos son la disidencia política de este proceso de paz, los que comenzaron a criticar que no se estaba cumpliendo con lo acordado y decidieron irse a la guerra. Pero ellos se juntan con la disidencia armada, que son grupos que incluso antes de la firma del acuerdo ya estaban por fuera del proceso de paz.



Gente de Gentil Duarte en Caquetá, Guaviare y Vichada, o de 23 grupos en todo el país que tienen unos 1.800 efectivos, con presencia en 85 municipios. Al juntarse esa disidencia política con la armada, arman una nueva guerrilla que además le está proponiendo una alianza al ELN y está respondiendo que sí, estamos volviendo a épocas de coordinadora guerrillera y eso es grave.



Lea: (Duque anuncia ofensiva militar contra Márquez y Santrich)



¿Qué influencia tuvo que hubiera ganado el ‘No’ en el plebiscito y que se hubiera elegido un gobierno que intentó cambiar el acuerdo final?



Sin duda sí hay responsabilidad en el uribismo que ha atacado tan duro a este proceso de paz. Pero la responsabilidad principal hay que achacársela a los que se fueron porque el 80% de los que se acogieron al proceso se quedó, a pesar de las dificultades. Los que vuelven a la guerra no fueron capaces de quedarse afrontando estas dificultades.



Ahora tenemos un posconflicto con un sector político atacándolo y además hecho en medio de economías ilegales muy fuertes como narcotráfico y minería ilegal, y eso es muy difícil. En el mundo está demostrado que de los 10 acuerdos de paz firmados que tienen economía ilegales, estos han sido muy traumáticos y Colombia es uno de ellos.



Lea: (EE. UU. acusa a Maduro de apoyar rearme de grupo de las Farc)



¿Hay que atacar a estos grupos rearmados o hay espacio para una negociación?



Quemaron las naves. Entre el uribismo y estos sectores quemaron las naves de un acuerdo rápido de paz. Volvemos a un conflicto armado en medio de un posconflicto muy importante por todo lo que se ha conquistado. Ahora ve uno muy pocas posibilidades.



El comunicado de Márquez apunta hacia un nuevo gobierno para buscar unos acuerdos nuevos. No veo que se puedan encontrar Duque con estas disidencias ni con el ELN tampoco. Hay una ruptura profunda y también está el ingrediente de Venezuela, con el que también hay una confrontación muy dura entre los dos gobiernos y esta es una variable importante en cualquier acuerdo de paz.



¿Hay apoyo de Maduro en esta vuelta a las armas?



El gobierno venezolano no tiene ningún puente diplomático, ninguna responsabilidad ni ningún punto de acercamiento con el gobierno colombiano. Lo que ha dicho el gobierno colombiano es que quiere tumbar a Maduro y llevarlo a la Corte Penal Internacional.



Entonces allá actúan con la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y todas las fuerzas que están contra Duque pues las apoyan y eso es una lógica de la guerra. Lo único que contiene al gobierno de Maduro para anunciar públicamente su apoyo a los que vuelven a la guerra es Estados Unidos, para no darle un argumento para una intervención militar.



¿Con qué intensidad volverá la guerra?



La guerra va a perder toda su intensidad, va a haber conflictos en algunas regiones, pero la guerra que vivimos hace 20 años no la vamos a volver a ver. Había muchos guerrilleros y muchas armas. Estos grupos son importantes, van a hacerle daño a la sociedad, al país, pero nunca tendrán la potencia que tuvo las Farc o el ELN en sus mejores momentos.



Estamos perdiendo una oportunidad rápida de cerrar este conflicto y vamos a tener un conflicto abierto por muchos años más, lo cual es muy negativo para el país.



Iván Márquez asegura que el Estado incumple los acuerdos de paz. ¿Qué hay de verdad y era motivo para rearmarse?



Ese es su argumento principal y tiene algo de razón. Hay muchos incumplimientos: este es un proceso que lo han atacado desde adentro del gobierno, han querido acabar con la JEP, con la comisión de la verdad, los procesos de reinserción colectiva son precarios, no hay cumplimiento de la reforma política que se acordó, ni de la reforma agraria.



Los incumplimientos son reales, lo que pasa es que en ninguna parte esto ocurre de un cumplimiento cabal, los cumplimientos hay que ganarlos en la sociedad, esta es una sociedad muy dividida, hay que ganar mayorías.



A pesar del intento del gobierno para acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, no pudieron porque se generaron unas mayorías parlamentarias que se opusieron. Los que se fueron debieron haber valorado mejor que el conjunto de fuerzas políticas le hicieron mayoría al gobierno para defender la JEP. Debieron haber honrado y valorado eso y no darle la espalda a todo lo que hicieron todas estas fuerzas políticas.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co