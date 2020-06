La mejor medida de prevención es la que se pone en marcha

La Educación en salud pública es a la vez tanto un útil instrumento como un inmenso reto en el contexto de la lucha contra la Covid 19. Implementar las medidas de prevención que sirven para enfrentar esta pandemia ha demostrado ser una tarea muy difícil. Condicionantes políticos, económicos, sociales y desconocimiento de medidas de salud pública se han convertido en obstáculos a los cuales nos enfrentamos como sociedad.



En primer lugar, es muy importante declarar con humildad que ningún país en el mundo estaba lo suficientemente preparado para sufrir lo que desde hace rato se veía venir. Dicho esto, está claro que hay países mejor preparados que otros. Lo sorprendente de todo lo que ha ocurrido es que cuatro de los siete poderes económicos más avanzados del mundo -G7- están siendo devastados por la enfermedad.



En contraste, medidas de Salud Pública en prevención y control del Sars CoV 2 implementadas decididamente en los países con baja mortalidad van desde aislamientos y cuarentenas tempranas, pasando por metodologías simples o sistemas refinados de rastreo y monitoreo de contactos infecciosos con informática avanzada hasta sistemas de detección de casos con técnicas masivas de biología molecular de última tecnología, robotizadas y en tiempo real.



En estos países no se ha ahorrado en proteger a los trabajadores de la salud con medidas de salud ocupacional integrales puesto que sus dirigentes y tomadores de decisiones entienden la necesidad de cuidar a esta población esencial para el funcionamiento de la sociedad y la contención de la Covid 19.



Una alta motivación para la aplicación de las medidas de prevención temprana, tanto a nivel general como a nivel individual diferencia a los países y regiones con baja mortalidad de aquellos con alta mortalidad. En varios de estos últimos se ha menospreciado la naturaleza agresiva del virus y de sus efectos.



En los países con bajas tasas de mortalidad que sufrieron la embestida del virus tempranamente, las decisiones de política pública se han fundamentado en las opiniones de expertos y en la evidencia científica que se ha puesto a disposición de la comunidad académica rápidamente.



Alemania es el ejemplo europeo de esta última situación, así como como Corea y Taiwán lo son en el continente asiático. Ellos son la evidencia de que las medidas de salud pública son eficientes si los dirigentes, los servicios médicos y la sociedad en su conjunto están lo suficientemente educados y motivados para aplicar con decisión las medidas de protección que requieren sus países. Esta decisión implica destinación de recursos suficientes que estén disponibles de manera oportuna y completa para la implementación de acciones efectivas.



Lo que diferencia a los países desarrollados derrotados por la Covid 19 de los que lucen triunfadores es que estos últimos si han puesto en marcha las medidas de prevención.



Las Universidades en este escenario han jugado un papel central tanto en el campo de la producción de nuevo conocimiento como en la traducción de este en innovación aplicable en los diversos contextos que se presentan en países y regiones. Estos procesos acompañados de educación y comunicación suficientes guían a los países que hasta el momento han tenido éxitos que, aunque frágiles hoy, se consolidarán con medidas farmacológicas y de inmunización cuando ellas estén disponibles.



Como la salud pública es por lo pronto la alternativa que ha mostrado ser útil para enfrentarnos a esta aterradora amenaza, Colombia en pánico, tendrá que cambiar su pasado en el cual la salud pública se desvertebró y desfinanció y donde los hospitales se han cerrado por falta de recursos en bioseguridad, por un futuro decidido a mejorar. Esto porque la Covid 19 nos demuestra a fuerza de hechos, es que no existe ni presente ni futuro para los países que no priorizan la protección de la salud de sus poblaciones en forma integral y equitativa.



Leonardo Briceño Ayala

MD PhD., director del Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad del Rosario.