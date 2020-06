¿Qué es la economía social de mercado y cómo puede aportar?

La economía social de mercado fue el modelo que utilizó Alemania para poder fomentar el crecimiento económico y la prosperidad después de los estragos que dejo la segunda guerra mundial, esta se fundamenta en un principio general, una sociedad liberal abierta y democrática, que busca proteger la libertad de la economía y la competencia en funcionamiento, mientras de forma paralela fomenta la prosperidad y la seguridad social de los ciudadanos.



El objetivo de la economía social de mercado, es lograr la mayor prosperidad con la mejor protección social posible. En este contexto, es clave que el estado regule en cierta medida el mercado y proteja a sus ciudadanos contra problemas de salud y desempleo a través de una red de esquemas efectivos de seguridad social que se adaptan, de acuerdo a las circunstancias cambiantes del mundo como son la globalización, la digitalización, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la migración, que son desafíos claves de este modelo.



En la situación actual, como resultado de la pandemia global por el coronavirus se requiere de un análisis de cómo se pueden aplicar modelos exitosos que se han utilizado y puedan ayudar o generar ideas para lograr salir de este crisis, evidenciando que los sistemas de salud pública y bienestar son alternativas cruciales al mercado, la salud es un derecho fundamental y la salud pública universal es un elemento clave de la política igualitaria, ya que la salud no se produce como un producto básico para venta en el mercado de consumidores individuales.



En este momento, se observa una caída en la demanda que afecta y/o reduce la producción, de forma simultánea un aumento en el gasto en salud para afrontar la atención médica de los afectados, que no logra efectos significativos en la economía en general, debido a que se requieren bienes y servicios especializados y focalizados en la atención hospitalaria. En estos eventos, la herramienta que buscan los lideres mundiales es poder contener la crisis, a través del aumento del gasto público para el aprovisionamiento de servicios públicos, la compra de bienes y productos producidos en el propio país y la inversión en nuevas actividades de producción en un contexto de política pública que permita solventar las necesidades locales en medio de la cuarentena.



Estos elementos coinciden con estrategias utilizadas en su momento por el modelo de la economía social de mercado y que son ratificada por Stiglitz (2020), quien afirma que cuando se enfrenta a una crisis como la actual (pandemia), se debe recurrir inevitablemente al Estado, porque el poderla enfrentar demanda y/o requieren de una acción colectiva liderada por el gobierno. Por ello, en estas situaciones que buscan el restablecer el bienestar de la población, los sistemas de salud se fundamentan en la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado por la institucionalidad pública a través de la provisión y aprovisionamiento de servicios públicos universales, que no se encuentran en la lógica del mercado, para satisfacer las necesidades individuales y sociales de la forma más equitativa posible.



En este contexto, el estado de bienestar no se debe considerar como un “costo” para el sistema económico privado, sino por el contrario, es un sistema paralelo que produce bienes y servicios públicos para garantizar el desarrollo de sociedad en función de sus derechos, necesidades y deberes, en cambio de la capacidad de gasto que puden tener. En este modelo, se produce bienestar y calidad social, que no se pueden medir en función del valor del mercado de bienes. Estos mismos principios, son claves en el análisis de la calidad ambiental y los recursos colectivos que requieren del diseño de un sistema contable que mida de manera objetiva las externalidades sociales y ambientales que producen los sistemas económicos convencionales generando impactos negativos que en su mayoría los costos asociados son pagados por todo el colectivo.



Para lograr construir y aplicar las estrategias del modelo de economía social de mercado para afrontar esta pandemia por el Covid-19, se requiere de las instituciones, las herramientas y los recursos políticos existentes, fomentando e impulsando las actividades económicas hacia la protección de la salud y el bienestar. Esto permitirá una transición que se ajustará en el corto y mediano plazo a una senda de crecimiento sostenida para dar solución a esta crisis con una política industrial complementaria que en paralelo fomente el bienestar del coléctivo, un desarrollo más estable, saludable, igualitario y sostenible.



Clara Inés Pardo Martínez

Post-doctora. Profesora de la Escuela de Administración y del Centro de Estudios para la Competitividad Regional – Score de la Universidad del Rosario