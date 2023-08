'Estoy generando empleo': Dominic Wolf a hija de Petro tras críticas

Sergio Acero Yate / archivo particular

El 'youtuber' alemán Dominic Wolf, más conocido por sus videos relacionados con la cultura colombiana, anunció que comenzaría a vender su propia camiseta de Colombia bajo el sello de su marca.



Este lanzamiento estuvo motivado por un episodio reciente que en el que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le solicitó al creador de contenido retirar de sus redes algunas publicaciones de tipo promocional en las que se le veía usando la prenda insignia de la Selección.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Según explicó la FCF en su momento, la razón detrás de esta solicitud tiene relación con el uso no autorizado de los signos distintivos de la entidad, puesto que se estarían haciendo "asociaciones indebidas" con la indumentaria del equipo nacional y algunos artículos que promocionaba Wolf en sus redes sociales.

Para darle un giro a la situación, el también 'influencer' decidió darle un giro a la situación al comenzar a usar y comercializar una camiseta que incluye el logo de su marca propia para evitar problemas de derechos de imagen.

(Lea más: 'Ya no lloro, ahora facturo': Dominic Wolf lanza su propia camiseta)

Si bien muchos usuarios aplaudieron la idea de Wolf, otros mostraron su desacuerdo. En este último grupo se encuentra Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, quien dio su opinión frente al tema a través de su cuenta de Instagram.

La economista señaló que, contrario a resaltar la cultura nacional, el alemán estaría sacando provecho de la situación.

"No me parece que trates de hacer business (negocio) con nuestra identidad. [...] Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella", indicó Andrea Petro.

(Vea: Uefa Champions League: así quedó definida la fase de grupos)

(Lea más: FCF pide a 'youtuber' no usar camiseta de Colombia por temas de marca)

En respuesta, el 'youtuber' se pronunció en una publicación en la que destaca que su emprendimiento, además de crear empleo, busca dejar en alto el nombre de Colombia.

"Lo único que hago es hablar bien de Colombia. Yo sé qué el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, ¿pero alguien me puede explicar de qué manera me estoy 'aprovechando' de Colombia?", señaló.

Respuesta de Dominic Wolf a Andrea Petro. Archivo particular

La hija del presidente salió a aclarar la situación en sus historias de Instagram para evitar avivar más el debate.

"Dominic, yo nunca te he criticado el hecho que hayas trabajado en Colombia; es más, llevo años siguiéndote en redes. Me perece muy bonito, muy chévere, lo que haces. Solamente estoy criticando el hecho de haber sacado una camiseta, promocionando una camiseta después del escándalo que hubo", mencionó Andrea Petro.

En ese mismo espacio explicó que no tiene intención de criticar al creador de contenido por lo que hace por el país y se disculpó en caso de haberlo ofendido.

(Más noticias: Comité Paralímpico quiere que Dominic Wolf luzca su camiseta)

"Me perece muy bonito, muy chévere, lo que haces. Solamente estoy criticando el hecho de haber sacado una camiseta, promocionando una camiseta después del escándalo que hubo. Me parece un poco oportunista; son mis opiniones, es tu business (negocio), cada quien se aprovecha de las situaciones como se le dé la gana", agregó.

PORTAFOLIO