Antioquia tiene museo de prótesis para piernas

Una pata de palo, tubos de PVC, la pierna de un maniquí, y una torre con vasos plásticos, forman las inusuales prótesis para piernas que reposan en el Museo de Prótesis Artesanales de la fundación Mahavir Kmina, “una organización sin animo de lucro que fabrica, adapta y dona prótesis de piernas para todas las personas que requieran de una”, ubicada en la Estrella, Antioquia.



El objetivo del museo es resaltar el ingenio y valentía de quienes pese a la falta de recursos, les sobró recursividad e inventaron sus propias prótesis para poder caminar.

Sin embargo, una vez los beneficiarios reciben la prótesis elaborada profesionalmente en la fundación, abandonan la que habían fabricado artesanalmente.



De allí, las más particulares quedan como recuerdo en la sala del museo, donde atesoran más de 15 historias de vida, entre ellas, de atletas paraolímpicos, habitantes de calle, artistas, madres y padres cabeza de hogar, e “incluso de niños que aprendieron a caminar con las prótesis de Mahavir Kmina, a quienes hemos visto crecer y convertirse en personas productivas y con muchos sueños”, explica Carolina Estrada, líder de comunicaciones de la corporación.



Una de las exposiciones más populares es la ‘Prótesis gigante’, usada durante 25 años por un hombre del Valle del Cauca, sobreviviente al veneno de una serpiente.

Este museo “se ha pensado como una exhibición itinerante que será renovada de forma periódica”. Además, se encuentra a solo 15 minutos de Medellín, y es de entrada libre. (Cra 54 No. 79 A sur 40 - Bodegas La Troja, local 116. La Estrella, Antioquia).



SOBRE LA CORPORACIÓN MAHAVIR KMINA



En la organización no solo tienen el primer museo de la prótesis de Antioquia; también uno de los procesos más rápidos de fabricación de prótesis en Latinoamérica, con materiales de bajo costo, pero que resisten al agua e incluso a las labores del campo.

Puesto que, en ‘la fábrica de milagros’ como llaman al taller de producción, elaboran las prótesis en 6 horas, así lo explica Deison Urrego, líder de producción. Pero más allá de ser un ‘fabricante de milagros’, Urrego también ha sido cuatro veces beneficiario de prótesis para ambas extremidades inferiores, tras sobrevivir a una mina antipersona y a un accidente de tránsito, en donde casi pierde la vida.



“Hasta la fecha la corporación ha atendido a más de 5.000 personas, y fabricado más de 5.100 prótesis. Eso significa, y calculamos también, un impacto indirecto a sus familias, a más de 150 mil personas” explica la líder de comunicaciones.



¿QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS?



Personas de todas las edades. Hay beneficiarios desde los 6 meses hasta un adulto mayor de 95 años. Además, no solo acuden personas de toda Colombia, también de Ecuador, Venezuela, Chile y demás países de Latinoamérica.



“A la semana estamos entregando de 15 a 20 prótesis, atendiendo aproximadamente al mes entre 30 y 60 prótesis, teniendo en cuenta si son prótesis para revisiones o si son pacientes nuevos. También, tenemos en cuenta la lista de espera de beneficiarios, que ya tiene fecha incluso para dos meses”, explica Edwin Velázquez, director técnico de la corporación.



LOS FONDOS PARA ELABORARLAS



Jaime Moreno, gerente de Tronex, explica que la corporación Mahavir Kmina, hace parte de la misión social de la compañía productora de pilas y baterías. Por lo que a través de la campaña empresarial de responsabilidad ambiental: Recopila, para recoger pilas usadas y darles una correcta disposición final, sirve también para la recaudación de fondos de la fundación, ya que cada kg de pilas depositadas, representa $100 en donaciones.



Además, Juan Rodrigo Mejía, director ejecutivo de la corporación, explica que tienen 21 pozos de los deseos en centros comerciales del área metropolitana del Valle de Aburrá y Rionegro. Una especie de embudo donde se tiran dos monedas, que si se chocan antes de tocar fondo, cumplirá el deseo. Con esas monedas también recaudan dinero.Porque “persona que llega a Mahavir Kmina se le pone su prótesis, haya dinero o no, pero sale caminando”.



LEYDI PERDOMO

PORTAFOLIO