Anuncian jornada de manifestaciones para el 20 de julio

Para el próximo 20 de julio, el Comité del Paro convocó a “una gran movilización pacífica” en todo el país, en el marco del paro nacional y el Día de la Independencia.



(El 69% de la reforma tributaria 2.0 vendría de impuestos a empresas).

Justamente para ese día está programada la presentación en el Congreso de la nueva reforma tributaria, que si bien no ha tenido mayores reparos, el Comité manifestó que revisará el documento. Por ahora destaca positivamente las iniciativas para combatir la evasión de impuestos.



Aunque ya se hizo la convocatoria aún no se conocen los recorridos de las marchas. No obstante, las autoridades trabajan con el fin de evitar situaciones violentas en medio de las manifestaciones.



(Reforma tributaria 2.0 no tocará IVA, pensiones, ni la base gravable).



En días pasados, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó desde Popayán que hay información de posibles actividades de vandalismo y actos violentos programados para el 20 de Julio, financiados por el ELN y las disidencias de las Farc.