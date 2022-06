Aplicaciones que robarían datos y descargarían virus en su celular

Los delincuentes ahora están robando a través de su celular con el acceso a información personal, datos bancarios o sensibles.



Es por ello, que resulta importante verificar las páginas en las que se están realizando pagos y cuidarse de no acceder a sitios web con mensajes extraños. No obstante, también debe estar pendiente de las aplicaciones de descarga ya que estás pueden esconder 'malware' (software malicioso).

Quienes diseñan estas aplicaciones, buscan infiltrarse en el celular de los demás sin que estos tengan conocimiento. El medio especializado en tecnología ‘Phone Arena’ ha mostrado una lista de 18 aplicaciones en Android que funcionarían como un caballo de Troya en su celular.

Google hace un esfuerzo por revisar las plataformas de se encuentran en la Play Store, pero los hackers han logrado burlar esa seguridad. La mayoría de estas han sido expulsadas rápidamente, pero según el citado medio, todavía hay al menos tres disponibles para instalar.

Incluso, una de ellas ha llegado a tener unas 50.000 descargas en todo el mundo y un puntaje, que le dan los internautas, de 4,8 basados en más de 900 reseñas. Lo más probable es que estas sean fabricadas con el fin de engañar a los potenciales usuarios, dándoles una falsa seguridad a la hora de instalar la ‘app’.

Aplicaciones que roban sus datos

Las empresas SecneurX, Kaspersky y D3Lab se encargaron de descubrir las aplicaciones de se encargan del robo cibertnético. También identificaron que la mayoría se suelen estar como un herramienta gratuita que ayuda a mejorar la productividad de las personas.

Pero, al ser instaladas, se encargan de robar toda la información que está en su teléfono, como números, direcciones de correo electrónico, datos bancarios, entre otros.



Esta es la lista de las aplicaciones maliciosas:

- Document Manager (Administrador de documentos).



- Coin track Loan - Online loan (Préstamo online).



- Cool Caller Screen (Genial pantalla de llamada).



- PSD Auth Protector (Protector de autenticación PSD).



- RGB Emoji Keyboard (Teclado con emojis RGB).



- Camera Translator Pro (Cámara Traductor Pro).



- Fast PDF Scanner (Escáner PDF rápido).



- Air Balloon Wallpaper (Fondo de pantalla de globo).



- Colorful Messenger (Mensajes coloridos).



- Thug Photo Editor (Editor de fotografías).



- Anime Wallpaper (Fondo de pantalla animado).



- Peace SMSHappy Photo Collage (Collage de fotos).



- Original Messenger Pellet Messages.



- Smart Keyboard (Teclado inteligente).



- Special Photo Editor (Editor de fotografías).



- 4K Wallpapers (Fondos de pantalla 4K).

¿Cómo minimizar el riesgo de caer en un ciber robo?

En caso de reconocer alguna de estas aplicaciones, se aconseja que las elimine inmediatamente de su dispositivo. Para minimizar los riesgos se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

-Sólo descargue aplicaciones populares en tiendas de confianza o las oficiales de su celular, como Apple Store o Play Store.



- Revise muy bien los comentarios o la calificación de los usuarios, ya que muchas veces los dueños de estas apps crean estas reseñas positivas. Por lo que al encontrar un mal comentario puede ser una señal de estafa.



- Si nota un comportamiento extraño después de descargar la aplicación como mensajes sin explicación, se abren páginas sin que se lo pida o se calienta mucho el dispositivo; borre de inmediato el programa y cambie todas sus contraseñas.



