Lanzan ‘maratón’ de contenidos para aprendizaje de inglés

Una de las metas de comienzo de año más comunes es aprender inglés, ya que manejar este idioma es una necesidad. Es el idioma de los negocios, de las ciencias e incluso del entretenimiento, pero el miedo a hablar inglés a veces retrasa el aprendizaje y dominio del idioma.



(Cursos de inglés sin costo para todos los niveles y perfiles).

A solo 100 días de que se acabe el 2021, Open English Week trae ejercicios y tips gratis, además de un descuento del 60% en sus cursos de inglés de 12 meses, para impulsar a las personas a cumplir esta meta y perder el miedo a hablar inglés.



“Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar inglés, le tenía mucho miedo a hablar. Pronunciar bien siempre fue una preocupación y eso impidió que yo aprendiera más rápido”, explica el influenciador Pablo Rabelo.



“Me hubiera gustado que en aquella época existieran herramientas como las que hoy en día se consiguen: reconocimiento de voz, clases con profesores nativos y clases grupales con personas que están en la misma situación”.



Por su parte, Andrés Moreno, Fundador y CEO de Open Education nos explica que “estamos siempre atentos a la retroalimentación que nos dan los estudiantes, y gracias a nuestra experiencia de más de 10 años enseñando inglés en línea, hemos aprendido que una de las principales razones que tienen las personas para no aprender inglés es el miedo que tienen de hablarlo. Por esta razón, estamos ofreciendo contenido gratis y un descuento para dar impulso a aquellos que estaban indecisos por empezar. Con la semana inmersiva, podemos alentar, inspirar y ayudar a nuestros estudiantes a manejar el miedo a cometer errores”.



La campaña de Open English Week ofrecerá una serie de contenidos únicos y exclusivos sobre conversación, cómo usar el inglés en la vida cotidiana y recomendaciones de cómo lograr una inmersión completa en el idioma, así como consejos de expertos en lingüística y comportamiento que animarán a los estudiantes a lograr fluidez. Este contenido se puede ver en la cuenta de Instagram @openenglish.



CÓMO PERDER EL MIEDO A HABLAR INGLÉS



Para perder el miedo a hablar inglés, se recomienda practicar mucho, tanto el habla como la escucha del idioma. Y, si se tiene la oportunidad, realizar un curso de inglés que permita la inmersión completa en el idioma como es el caso de Open English que ofrece clases las 24 horas del día, los 7 días de la semana con profesores nativos.



Lo profesores de Open English dan las siguientes recomendaciones para practicar el inglés, mejorar la pronunciación, ampliar el vocabulario y perder el miedo:



● Practicar frente al espejo o grabándose con el teléfono para luego analizar la pronunciación.



● Buscar un video corto en inglés o una escena de una serie, y repetir lo que se dice. La imitación es importante cuando se aprende a hablar inglés.



● Aprender expresiones comunes en inglés y repetirlas para que la pronunciación en inglés suene natural y fluida.



● Ver películas y series con subtítulos en inglés para poder ir leyendo, anotar en una hoja las palabras que no se conozcan para luego buscar su significado.



● Escuchar música en inglés, y hacer el ejercicio de memorizar entre 1 a 3 palabras con su significado cada vez. Open English tiene más de 10 playlists disponibles.



● Escuchar podcast en inglés.



● Leer libros en inglés, y hacer el mismo ejercicio de anotar las palabras que no se conocen.



La campaña de Open English Week se llevará a cabo hasta comienzos de Octubre.