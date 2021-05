Argentina también abandona la organización de la Copa América

La Conmebol anunció que este domingo que la edición 47 de la Copa América, que debió disputarse el año pasado y debido a la pandemia de la covid-19 fue aplazada para este 13 de junio, no será organizada por Argentina debido a la intensificación de los contagios en este país.



"La Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina", dice un comunicado publicado este domingo en su cuenta de Twitter.



El anuncio se produce diez días después de que Colombia, inmersa hace más de un mes en un conflicto social, quedara por fuera de la organización al no ser aceptada su propuesta de aplazar nuevamente el torneo para finales del año.



La Confederación Sudamericana de Fútbol, que agrupa a diez federaciones, anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que "analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental".



No obstante, fuentes de la Conmebol consultadas por Efe no descartan que se cancele finalmente la competición por este año. El Consejo de la entidad debe reunirse con carácter urgente este lunes para definir la opción final.



EFE