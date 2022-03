Aruba levantó los requisitos de entrada relacionados con covid-19

La Autoridad de Turismo de Aruba anunció la eliminación de todos los requisitos de entrada relacionados con covid-19 para todos los viajeros internacionales.

(Aruba, la isla que dejó el petróleo y apostó por el turismo).

A partir del 19 de marzo del 2022, ya no se requiere que todos los viajeros presenten un resultado negativo de la prueba covid-19 o un comprobante de vacunación con esquema completo. Sin embargo, todos los vistantes aún deberán completar la tarjeta de embarque/desembarque ED Card antes de la llegada, que es el proceso digitalizado de inmigración y aduanas del país, este seguro para visitantes sigue siendo obligatorio para todos, el cual tiene un costo de 15 dólares por persona.

También seguirá vigente el requisito de la vacuna de la fiebre amarilla.

Aruba continúa rigendose por organizaciones de salud globales como los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con científicos y expertos líderes para ofrecerle a sus vistantes y locales la mayor seguridad. De manera continua, el gobierno de Aruba, los sistemas de atención médica y la industria del turismo monitorearán el entorno actual y las condiciones cambiantes para determinar cómo adaptarse aún más, si es necesario.

Recientemente, la isla también anunció el levantamiento de los protocolos locales de covid-19, mientras que el Código de Salud y Felicidad de Aruba sigue vigente, ya que la salud y el bienestar de los visitantes y residentes sigue siendo una prioridad. El Código de Salud y Felicidad describe estrictos estándares de limpieza e higiene, y es obligatorio para todas las empresas relacionadas con el turismo en todo el país.

REQUISITOS DE ENTRADA A ARUBA

• Tener un pasaporte vigente al momento del ingreso y salida de la isla.

• Vacuna de la fiebre amarilla, aplicada 10 días antes del viaje, la cual debe estar en el cartón amarillo. (Argentina, Chile y Uruguay están exentos de este requisito).

• Registro en línea de la ED Card (Tarjeta migratoria), este se puede hacer 72 horas antes del viaje en el siguiente link: https://edcardaruba.aw/

• Durante el registro de la ED Card se pedirá el pago del seguro que son 15 dólares por persona adulta y es gratis para niños menores de 14 años, para que se tenga a la mano la tarjeta de crédito. En caso de presentar algún inconveniente durante el pago del seguro se pueden poner en contacto en el siguiente correo: support@arubavisitorsinsurance.com.

• El Seguro de Visitantes de Aruba es un seguro de viajes obligatorio que ayuda a proteger a los visitantes respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si dan positivo por Covid-19 durante su estadía en Aruba. Al completar con éxito el proceso de la ED Card, el pasajero recibirá la confirmación de aprobación para el viaje, que debe mostrarse digitalmente o en forma impresa al momento del check-in y/o al abordar.

FELICIDAD EXTENDIDA

Además, del 7 al 31 de marzo del 2022, los turistas podrán obtener ofertas y promociones para disfrutar en la Isla Feliz gracias a la campaña Felicidad Extendida.

Esto será posible gracias a los aliados de Aruba: aerolíneas y hoteles, quienes lanzaron promociones exclusivas e imperdibles para extender la felicidad de los turistas latinos con beneficios como: descuentos y/o tarifas especiales en tiquetes aéreos y hospedajes.

“Para Aruba el día internacional de la felicidad no solo es el 20 de marzo, si no que quisimos festejar esta fecha todo el mes, con descuentos y ofertas para todos los turistas del mercado Latino. Estamos convencidos que la felicidad no es un sentimiento, es una decisión, y en nuestro caso permea todas las esferas de la isla, ya que contamos con una combinación de factores como: una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados, vocación de servicio de nuestros habitantes y playas de ensueño reconocidas a nivel mundial”, asegura Miriam Dabian, directora de la Autoridad de Turismo para Latinoamérica.

Las personas interesadas en acceder a estas promociones lo podrán hacer en: https://www.aruba.com/es/felicidad-extendida/ofertas

“Nos hace muy felices poder recibir de nuevo a nuestros visitantes de Latinoamérica, Aruba se ha preparado de la mejor manera para su llegada. Además, los requisitos en la isla ya fueron levantados y no necesitan del uso de la mascarilla, cumplimiento de horarios y aforo en los lugares públicos. También aceptamos que puedan entrar con una prueba antígeno 24 horas del viaje o con el esquema de vacunación completo incluida la vacuna de refuerzo”, afirma Dabian.

Por otro lado, la Isla Feliz también celebra su fiesta nacional de Himno y Bandera el 18 de marzo, fecha en la que se adaptó oficialmente en la isla.

Los símbolos en la bandera de Aruba son una estrella roja y dos franjas amarillas. La estrella roja representa los cuatro puntos de una brújula, debido a la cantidad de personas de todo el mundo que atrae la isla. Además, la estrella representa a la isla en sí misma, rodeada por el hermoso mar azul. Las franjas horizontales amarillas destacan la libertad y autonomía que disfruta Aruba por parte del Reino de los Países Bajos.

