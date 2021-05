Así avanza la movilidad en una nueva jornada de manifestaciones

Archivo particular

Para este viernes 28 de mayo está convocada una nueva jornada de manifestaciones con motivo de que se cumple un mes de paro nacional.



Vea minuto a minuto cómo avanza la movilidad en la ciudad:



(2:58 p.m.) TransMilenio deja de atender las estaciones Avenida El Dorado, CAD, Paloquemao y Ricaurte.



(2:55 p.m.) Además de la estación Flores, en la troncal Caracas, se dejan de atender también Calle 63, Calle 57, y Marly.



(10:40 a.m.) Reporte de operación

Reporte de operación 10:40 AM 👇 pic.twitter.com/NOBS9kk2kE — TransMilenio (@TransMilenio) May 28, 2021

(9:45 a.m.) Se cierra Portal Américas (troncal y alimentación). Se hacen retornos en Banderas.



(8:30 a.m.) Tenga en cuenta cuáles son las estaciones de TransMilenio que no tienen operación.

Estas son las estaciones inoperativas al día de hoy. Recuerda que, las estaciones Jiménez por la calle 13, Santa Isabel y NQS – Calle 38 A Sur, que se encontraban fuera de servicio por vandalismo, fueron habilitadas y luego se sumó la estación Restrepo en la troncal Caracas Sur. pic.twitter.com/E5u0uSEpBj — TransMilenio (@TransMilenio) May 28, 2021

(6:10 a.m.) TransMilenio informa que se realizan desvíos para la ruta alimentadora 3-2 Santa Librada del Portal Usme por manifestación en la Calle 74 B sur con Carrera 14.



El resto de estaciones y portales operan sin novedad.