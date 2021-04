Así es una clase en Nueva Zelanda

Uno de los principales atractivos de Nueva Zelanda es su sistema educativo. Cada año, cientos de latinoamericanos eligen al país oceánico como su destino para formarse en diferentes disciplinas en educación superior. Por ejemplo, entre 2015 y 2020, el número de estudiantes colombianos que escogió Nueva Zelanda para estudiar, incrementó en 35%.

Teniendo en cuenta este creciente interés, Education New Zealand, la agencia del gobierno de Nueva Zelanda para la educación internacional, diseñó Latin American Masterclasses, un evento académico en el que personas de esta región del mundo podrán vivir la experiencia de las clases impartidas en las instituciones de educación superior de Nueva Zelanda, clasificadas en el top 3 de las mejores universidades del mundo, según la prestigiosa lista del QS World University.



“En Nueva Zelanda hablamos de ‘kaitiakitanga’ que en lengua maorí significa cuidar de la gente y del lugar. Este concepto no solo está presente en nuestra vida cotidiana, también inspira nuestro sistema educativo, diseñado para preparar a los estudiantes para el futuro. Para nosotros es muy valioso que los estudiantes internacionales tengan un acercamiento, no solo a este concepto, si no también a nuestra metodología de educación, por ello nos sentimos complacidos de ofrecer la experiencia a través de Latam Masterclasses”, explica Javiera Visedo, Directora de Educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.



El evento, que se celebrará los próximos 3, 4, 5 y 6 de mayo y que tendrá traducción simultánea a los idiomas español y portugués, ofrecerá la oportunidad de experimentar desde tu hogar el sistema educativo de Nueva Zelanda, que se caracteriza por ofrecer un estilo de aprendizaje práctico y colaborativo que proporciona las habilidades y conocimientos para un futuro exitoso.



Durante los cuatro días, decanos y profesores de las diferentes universidades neozelandesas, entre los cuales hay dos profesores colombianos, abordarán diferentes temas relacionados con tecnología de realidad virtual en la educación, energías renovables, el entorno de las MiPymes en Nueva Zelanda, ciudadanía global, TI, entre otros. Serán 16 clases de 20 minutos cada una y los participantes recibirán un certificado de participación.



La cita con Latam Masterclasses será a partir del lunes 3 de mayo a las 3:00 p.m. Quienes estén interesados en tomar estas clases maestras gratuitas, pueden registrarse en www.thinknewnz.com