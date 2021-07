Así funciona el modo multidispositivo de WhatsApp

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más utilizada del mundo, inició la prueba de su nueva funcionalidad multidispositivo, con la cual los usuarios podrán desde conectarse simultáneamente a la aplicación hasta en cuatro dispositivos diferentes, siempre y cuando no sean celulares.



Por ahora se encuentra en estado de prueba, lo que significa que solo algunos usuarios pueden utilizar esta función.



Una de las cualidades de esta opción es que, incluso si el celular no tiene batería, las tabletas o computadores podrán estar conectadas a la aplicación de forma independiente y sincronizada. Eso sí, manteniendo el mismo nivel de privacidad y seguridad.



"Es importante destacar que hemos desarrollado nuevas tecnologías para mantener el cifrado de extremo a extremo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar sus datos, como nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más, en todos los dispositivos", señala un comunicado de Facebook, empresa a la que pertenece WhatsApp.



En ese sentido, cada dispositivo tiene la capacidad de cifrar los mensajes, llamadas y videollamadas sin recurrir a la ayuda del celular. Además, el usuario ya no tendrá que verificar su identidad cada vez que requiera conectarse, pues cuenta con 'Verificación Automática del Dispositivo'.



En cuanto a los mensajes antiguos, el historial y los datos de la cuenta, la compañía explicó que se sincronizaran automáticamente, pues al asociar los dispositivos el principal envía la información cifrada a los demás y éstos la descargan, descifran y eliminan las claves.



Una vez culminado dicho proceso, los nuevos dispositivos conectados podrán acceder a la información de la cuenta desde su propia base de datos.



¿CÓMO PROBAR EL MODO MULTIDISPOSITIVO?



Para saber si es uno de los 'afortunados' que pueden usar esta prueba de WhatsApp, solo debe ir en su celular hasta los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla (Ajustes), allí se dirige al enunciado: "Dispositivos vinculados" (antes WhatsApp Web) y, finalmente, debe aparecer la nueva opción: "Usa WhatsApp en otros dispositivos".



De ser así, ya puede vincular su cuenta con otro dispositivo, solo debe realizar la verificación biométrica, ya sea a través del lector de huella o el reconocimiento facial, y escanear el código QR que aparece en web.whatsapp.com.



Es importante que tenga en cuenta que después de 14 días de inactividad, por razones de seguridad, el dispositivo que no ha utilizado se desvincula automáticamente.



Finalmente, recuerde que, por ahora, es solo una prueba a la que acceden algunos usuarios, pues la compañía aún está haciendo algunas pruebas antes de su lanzamiento oficial a nivel mundial.



