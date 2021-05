Así llega Egan Bernal a la última etapa del Giro de Italia

A una etapa de la final del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal mantiene la 'maglia' rosa de líder de la carrera tras la disputa de la 20ª etapa, ganada este sábado por el ciclista italiano Damiano Caruso.



(Egan Bernal mantiene liderato a una etapa de meta del Giro de Italia).

Como ha hecho en cada etapa desde que tuvo su mal día el miércoles en el final de Sega di Ala, Bernal conservó fuerzas y se dejó llevar a la rueda de sus compañeros Jonathan Castroviejo y su compatriota Daniel Martínez, que lo acompañó hasta que faltaban 800 metros para la meta.



"La etapa era muy difícil, pero todo ha ido muy bien", declaró Bernal.



"Estoy contento del resultado. Dos minutos de avance, es una buena posición", añadió en relación a su ventaja en la clasificación general.



Bernal, segundo en esta última etapa montañosa, cedió en la meta 24 segundos con respecto a Caruso, en la víspera de la contrarreloj final de 30 km en Milán.



(Egan Bernal, una cara amable en el imperio de un polémico empresario).



En la general, el líder del equipo Ineos aventaja a Caruso en 1 minuto y 59 segundos, mientras que el británico Simon Yates se mantiene tercero, a 3:23 del colombiano.



En la cima de la estación de Madesimo, Caruso ha logrado a sus 33 años su triunfo más importante, el tercero de una carrera iniciada en 2009, después de haber dinamitado al pelotón en esta última etapa montañosa.



"Han pasado mil cosas por la cabeza en esos últimos metros: todos los sacrificios, mis entrenamientos, todo el trabajo de mis compañeros. Hemos rodado de manera ejemplar hoy. Pello Bilbao, en particular, que ha realizado un trabajo increíble y ha jugado un papel fundamental en esta victoria", destacó Caruso.



El tercero en la etapa fue Martínez, lugarteniente de Bernal en el Ineos, a 35 segundos de Caruso, en el mismo tiempo que el francés Romain Bardet.



(El primer entrenador de Egan Bernal revela secreto de su preparación).



Quinto fue el portugués Joao Almeida, a 41 segundos, seguido por Yates, el gran perdedor de la jornada, a 51 segundos del vencedor de la etapa.



La carrera comenzó a decidirse en el descenso del Passo San Bernardino, a unos 55 km de la llegada, cuando Bardet y Caruso, ayudados por varios compañeros, tomaron la delantera y mantuvieron una ventaja de 40 segundos hasta el inicio del tercer y último puerto del día.



A 6,5 km de la pancarta, Caruso y Bardet se quedaron como cabeza de carrera y sólo a dos kilómetros de la cima, el italiano distanció al francés ante la locura de los aficionados italianos, que vieron la sexta victoria de uno de sus ciclistas en este Giro.



30 KILÓMETROS PLANOS



La crono final del domingo, que partirá de Senago, al norte e Milán, tiene varias rectas largas antes de entrar en la capital lombarda y llegar la meta instalada en el Duomo.



Salvo sorpresa mayúscula, como ocurrió el año pasado con Tadej Pogacar en el Tour de Francia, que ganó la carrera en la 'cronoescalada' de la víspera a la llegada a París cuando todo era favorable a su compatriota Primoz Roglic, todo hace indicar que Bernal se convertirá en el segundo colombiano en ganar el Giro (tras Nairo Quintana en 2014).



En la 'crono' inicial del presente Giro en Turín, Bernal sólo perdió 7 segundos con respecto a Caruso, aunque el recorrido fue entonces de solo 8,6 km.



Bernal, que admitió tras la etapa que cuenta los días para llegar a Milán ("en cada etapa, me digo: 'una menos'"), también reconoció que no ha podido entrenar mucho la contrarreloj durante el invierno porque "en esa posición tengo dolor" de espalda... el mismo que le obligó a retirarse del último Tour.



AFP