Así podrá participar en el Bingo Solidario de este domingo

La Caminata por la Solidaridad de este año, y debido a la situación de pandemia y distanciamiento social, en esta ocasión contará con un Bingo Virtual, que en alianza con Fundación Colegio Cardenal John Henry Newman, tiene el objetivo de ayudar y entretener a la familia solidaria.



De la comunidad educativa estarán presentes padres, profesores y personal administrativo, que con corazón solidario se unen a la causa, que no solo tendrá como efecto entretener y unir a la familia, sino que con la compra de cartones por solo $10.000 pesos tendrán la oportunidad de ganar grandes premios y ayudar a quienes más lo necesitan. Todo esto será posible gracias al apoyo tecnológico de Grupo Aquí Apuesto S.A.S., quien con su plataforma nos permitirá la realización del Bingo Virtual.



Los recursos que se obtengan por esta actividad serán invertidos por la Fundación Solidaridad por Colombia para seguir ayudando a los beneficiarios de las cinco líneas de acción: educación infantil y superior, ciudadanía movilización e impacto, innovación social, nutrición y vida saludable y recuperación y reconstrucción de comunidades que en 45 años ya casi llegan al millón de personas beneficiadas no solo con ayudas materiales sino con acompañamiento social.



CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL BINGO SOLIDARIO:



1. Desde sus casas los jugadores de todo el país se conectarán al show de integración vía Facebook live, deberán descargar a sus dispositivos móviles o tener a la mano su cartón de bingo para participar.



2. Deberán estar atentos a las indicaciones del presentador, quien dirá qué premio se jugará y que columna o forma se debe completar en el cartón.



3. El presentador, comenzará a cantar el juego, sacando una balota a la vez. Si el jugador tiene la balota que se canta, deberá cubrirla, tacharla, marcarla, etc.



4. Gana el jugador que complete las columnas que se están jugando, mencionadas desde el comienzo por el presentador.



5. Sólo ganará si está conectado participando, y gritará virtualmente ¡Bingo! mediante el CHAT de Facebook live, incluyendo su número de cartón, así “BINGO 12345”, y se validará su juego por el administrador del chat y el moderador.



6. Cartón ganador, se ira apuntando y no podrá volver a participar en los demás juegos de la noche.