Así puede administrar su tiempo para sacarle un mejor provecho

El tiempo promedio de un colombiano en un medio de transporte es de 2 horas diarias, un empleado moderno debe trabajar mínimo 10 horas al día, una persona debe descansar mínimo 8 horas diarias. Si tiene hijos debe ayudarles a hacer las tareas y alistarles la ropa del día siguiente. Si tiene mascota debe sacarla a hacer sus necesidades y darle la comida. Lo ideal es que ejercite su cuerpo mínimo 1 hora y si quiere mantenerse actualizado debe estudiar 2 horas diarias. Recuerde meditar 1 hora para mantener su estabilidad espiritual. ¡Ah! y le recuerdo que el día tiene 24 horas…. ¿En serio ustedes creen que es posible hacer todo lo que “hay que hacer”? Y esto es lo que llamamos en el mundo moderno el work & life balance.



Encuentro todos los días personas muy ocupadas. Para lograr una cita con estos personajes toca tener una anticipación de mínimo 15 días. El ser humano corre y corre todos los días. Estar ocupado se volvió una constante y lo más grave se volvió un símbolo de status. Hay una visión errónea entre estar ocupado, ser efectivo y ser importante. El ego nos dice que entre más importante es una persona es más ocupado. Esto no necesariamente es cierto, con tanta obligación hoy cualquier ser humano tiene su tiempo completamente ocupado sin importar su status o grado de importancia.



Existe una realidad, son las 24 horas universales para cada ser humano. Entonces, ¿qué hacer?



- Lo primero es reconocer que por más que corramos y corramos todos tenemos las mismas 24 horas. Con esto claro ya sabemos que no vamos a lograr hacer todo lo que querríamos hacer.



- El segundo paso antes de hacer cualquier actividad, es tener claro cuál es su propósito en la vida y cuáles son sus objetivos en cada área de la vida (física, espiritual, familiar, intelectual, profesional). A este segundo paso es importante “invertirle” una buena cantidad de tiempo, puesto que tener un norte claro con unos objetivos establecidos en cada arista de la vida va a determinar la distribución de las 24 horas que tiene disponibles día a día.



- El tercer paso es saber que tiene que decir “NO” a muchas actividades que se le van a presentar en su diario vivir. Culturalmente al colombiano “le da pena” decir que no. Pero sepa que esta habilidad de negarse (aprender a decir no) a hacer algo y no degastar la relación personal es una cualidad que le permitirá enfocarse en aquellas tareas que lo acercan más a su propósito de vida y cumplir con los objetivos a lograr.



Con estos tres pasos iniciales ya tiene un marco claro de gestión.



- El cuarto paso sería evaluar cada tarea basándose en el impacto que tendrá dicha tarea a corto, mediano y largo plazo. Está claro que no todas las actividades de nuestro diario vivir tienen un gran impacto en el largo plazo, pero “toca hacerlas”. Actividades tales como ir a hacer un reclamo al banco o ir hacer mercado no tienen impacto en nuestros objetivos a largo plazo, pero son actividades necesarias.



Es clave que usted saque unas horas al día para hacer lo que toca hacer así no tengan gran impacto en su vida. Logre que estas actividades no consuman más de la mitad de las horas disponibles. Luego de hacer “lo que toca hacer”, evalúe y escoja cuáles son las actividades que tienen mayor impacto para su propósito y objetivos estructurales. Prefiera aquellas actividades que funcionan como una “palanca”, estas son actividades que con un mínimo esfuerzo logran multiplicar la fuerza y energía para conseguir que su ser se expanda y logre la plenitud en cada área de su vida.



De acuerdo con el libro “One thing”, el 28% de su tiempo se pierde por estar “distraído”. Así que ¡pilas! No se distraiga que solo son 24 horas que tiene para lograr su vida soñada.



- Quinto paso: DESCANSAR (muy importante recargar baterías). Recuerde que usted no es una máquina, y hasta las máquinas con más tecnología se dañan. Solo por efectividad conozca sus límites, a veces sale más caro y menos efectivo llevar al cuerpo hasta el límite y luego perder la salud.



El máximo activo de todo ser humano es el tiempo. De la adecuada distribución de su mayor activo va a depender la consecución de sus objetivos. Sin embargo, más allá de la consecución de los objetivos logre cumplir con su propósito, no se deje convencer de su EGO, logre ser cada día su mejor versión y saque tiempo para descansar.



Cada vez que esté en el corre corre del día a día, pare un momento y pregúntese “¿por qué estoy haciendo esto? y ¿para qué?”





Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor posgrados Universidad del Rosario.

CEO Shape Marketing.

Especial para Portafolio