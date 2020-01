Así puede aplicar a las becas que ofrece el gobierno de Nueva Zelanda

Cada año, el gobierno de Nueva Zelandaa, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece becas para latinoamericanos conocidas como 'New Zealand Scholarships Programme', que incluye el costo de matrícula, manutención, tiquetes aéreos y costos administrativos, como la visa de estudiante.



Se trata de un programa de financiación de estudios de posgrado o maestría, diseñado para apoyar a futuros líderes en sectores clave para la sostenibilidad, como cambio climático, seguridad alimentaria, energías renovables y gobernanza.



Cabe aclarar que Nueva Zelanda hace parte del grupo de países que tiene convenio con Colfuturo. A través de esta iniciativa, los estudiantes interesados pueden aplicar al crédito-beca para solicitar un auxilio adicional o aplicar a programas que no estén incluidos en el programa de becas del país.



(Conozca cómo financiar sus estudios en el exterior)



Las instituciones que tienen convenio firmado con la entidad colombiana son: Auckland University of Technology; Massey University; Auckland university; University of Canterbury; y Victoria University of Wellington.



Para participar, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos: ser colombiano, tener un título de pregrado, dominar un segundo idioma, presentar el programa de su interés, revisar los documentos que puede presentar, escribir un ensayo, consignar $50.000 antes del cierre de la convocatoria y diligenciar el formulario en línea.



(Ingrese aquí para conocer los detalles de la convocatoria)



TIPOS DE BECAS CON COLFUTURO



Colfuturo y Massey University ofrecen una opción de financiamiento de un programa de inglés para los estudiantes colombianos que ya han sido admitidos en posgrados o maestrías en esta universidad.



Con este acuerdo se entregan tres becas a quienes no lograron cumplir con el mínimo de idioma requerido según las pruebas internacionales, esperando que la nivelación -que dura 16 semanas-, les permita ingresar a la institución.



Por su parte, la Auckland University of Technology -AUT-, que ha venido trabajando con Colfuturo desde 2017, apoya los estudios de posgrado para extranjeros, específicamente en carreras afines con el diseño, el arte y demás disciplinas creativas.



Es así como han anunciado una beca de 100% para estudiantes colombianos que deseen completar su máster de un año en diseño, comunicaciones, ingenierías, computación o ciencias.