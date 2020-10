Así será el futuro de los viajes

Muchos aspectos de la vida se han visto afectados por la pandemia del coronavirus y el sector de los viajes es sin duda uno de los que cambiará para siempre como consecuencia de esta situación.



(¿Cómo prepararse para volver a viajar?).

En 2021, los viajeros buscarán mayor seguridad y opciones más sostenibles para sus vacaciones, pero también cambiarán sus preferencias en cuanto a dónde y con quién viajar, así lo evidenció estudio de Booking.com.



El líder digital del sector de viajes, ha combinado los resultados de un estudio realizado con más de 20.000 viajeros de 28 países, datos propios de recomendaciones y búsquedas y sus más de 20 años de experiencia en el sector para revelar nueve predicciones sobre los viajes que se harán a partir del año que viene.



(El turismo del país creció seis puntos porcentuales en 2019).



1. Espíritu viajero



A pesar de las continuas interrupciones, restricciones e incertidumbre, el deseo innato de viajar no ha disminuido. Durante el confinamiento, el 73% de los colombianos afirmaron esperar con ganas el momento de volver a viajar mientras que el 43% declaró que ahora valoraban más el hecho de poder recorrer nuevos destinos y no lo darán por sentado en el futuro.



Luego de estar en casa, el deseo por viajar renace. El 74% de los colombianos encuestados ha manifestado un deseo claro de conocer más el mundo, mientras que el 59% quiere viajar más en el futuro para recuperar los viajes que no pudieron hacer en 2020.



2. Relación calidad-precio ante todo



No cabe duda que con el impacto económico del coronavirus los viajeros buscaran recibir más por lo que pagan. Por esto, el 77% de los viajeros tendrá más en cuenta el presupuesto a gastar al buscar y planear un viaje en el futuro y el 65% ha dicho que es probable que busque promociones y descuentos, lo que permitirá un ahorro en el bolsillo de los colombianos.



3. Cerca de casa



Los viajes nacionales llevan la delantera, son una forma de viajar más fácil, más segura y normalmente más sostenible. Viajar cerca de casa y sentirse un poco menos turista seguirá presente en los colombianos. Por lo que, el 50% planea seguir viajando por su propio país a mediano plazo (7-12 meses) y el 33% piensa seguir haciéndolo a largo plazo (dentro de más de un año).



Enfocados en los viajes locales, el 52% disfrutará de un destino nuevo mientras que el 58% se reservará algunos días para disfrutar de la naturaleza siempre y cuando esto sea en su país.



4. Búsqueda de viajes como escapada



Con la intención de distraerse durante el confinamiento, el 97% los viajeros colombianos pasó tiempo buscando inspiración para sus vacaciones y 44% averiguó, al menos una vez a la semana, destinos a los que podría ir.



5. Seguridad y limpieza



El 88% de los viajeros colombianos tomará más precauciones debido al coronavirus y esperará que el sector de los viajes le ayude a prepararse para esta nueva normalidad. Los gobiernos, las asociaciones y los proveedores de viajes tendrán que trabajar juntos para fijar unos estándares que ayuden a mantener la seguridad durante los viajes.



El 51% de los viajeros evitará ciertos destinos y el 73% espera que las atracciones turísticas se adapten para cumplir las normas de distanciamiento físico. Además, el 79% solo reservará un alojamiento si las medidas de salud e higiene que han aplicado en el establecimiento son claras.



6. Conciencia ambiental



El 74% de los colombianos quiere viajar de forma más sostenible en el futuro, lo que se traduce en mayor conciencia medioambiental a partir del 2021. Por su parte, el 86% espera que el sector turístico ofrezca más opciones para viajar de forma sostenible, lo que equivale a más visitas a destinos alternativos en un intento de evitar la temporada alta (65%) y las grandes aglomeraciones (55%).



7. Adiós al horario de oficina



En el futuro habrá viajes más largos en los que se combinará el ocio y el trabajo. El 53% de los viajeros colombianos ya ha planeado reservar un alojamiento para trabajar desde otro destino, y un 42% estaría dispuesto a cumplir cuarentena al llegar al destino si pudiera teletrabajar.



8. Los pequeños placeres



Pasar tanto tiempo en casa ha supuesto un reajuste en las prioridades a la hora de viajar y ha generado un deseo de disfrutar más de los recursos naturales y la compañía. Cuatro de cada cinco colombianos (82%) querrán disfrutar de pequeños placeres, como pasar tiempo al aire libre o irse de vacaciones en familia. Más de la mitad (66%) buscará experiencias rurales o que le permitan estar en contacto con la naturaleza.



9. Tecnología y espontaneidad



La innovación tecnológica va a desempeñar un papel crucial a la hora de recuperar la confianza de los viajeros. Esta herramienta ayudara a recuperar la espontaneidad, la confianza y la facilidad de antes y permitirá que la gente viaje de forma segura y responsable.



Actualmente, 68% de los colombianos piensa que la tecnología será importante a la hora de controlar los riesgos para la salud al viajar y el 72% cree que los alojamientos tendrán que usar lo último en tecnología para que sus clientes se sientan seguros.



Arjan Dijk, Vicepresidente Senior y Director de Marketing de Booking.com, comenta: "2020 ha sido un año sin precedentes y aunque el sector de los viajes va a tardar en volver a los niveles de antes de la pandemia, esta situación ha confirmado que viajar juega un papel fundamental en nuestras vidas. En estos momentos de incertidumbre, sigue alegrando e inspirando a personas de todo el mundo que sueñan, planean o recuerdan los viajes que han hecho o están deseando hacer.”



“Los viajes mejoran el entendimiento entre personas y ponen sobre la mesa nuestro deseo común de descubrir qué hay más allá. Creo que tienen potencial para volver con más fuerza que nunca como uno de los principales motores de crecimiento, igualdad y prosperidad en todo el mundo. Mientras tanto, con nuestra misión de hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todos, seguiremos al pie del cañón para nuestros clientes y pondremos a su disposición la mayor variedad, la mejor relación calidad-precio y maneras más sencillas en cualquier parte y desde cualquier dispositivo, para que puedan disfrutar de las experiencias inolvidables que el mundo pone a su alcance", concluye Dijk.