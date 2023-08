Mundial femenino: Colombia sale a jugar el martes

Récord de taquilla para la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como el aumento de la audiencia televisiva con respecto a la anterior Copa del Mundo, son algunos de los datos que refuerzan el crecimiento de la influencia del fútbol femenino en el mundo.



(Vea: Decepción de futbolistas de Canadá por acuerdo salarial con federación).

Récord de aficionados

Un promedio de 25.476 aficionados asistieron a los 48 partidos de primera ronda, un aumento del 29% con respecto a las asistencias al mundial femenino de Francia en 2019.



El máximo organismo del fútbol mundial asegura haber vendido más de 1’715.000 de entradas en esta Copa del Mundo hasta el 4 de agosto.



En Nueva Zelanda, el récord de asistencia de un partido de fútbol en el país se rompió en el enfrentamiento EE. EU. - Portugal, al que asistieron un total de 42.958 aficionados.



Además en Australia, la otra sede del torneo, se batió el récord para un partido de fútbol femenino con la presencia de 75.784 aficionados en el duelo entre Australia y la República de Irlanda.

Aumentan la audiencia

Las audiencias televisivas también han aumentado durante este campeonato deportivo, y las cifras de transmisión en el mundo han batido récords en múltiples países casi a diario.



China registró un récord mundial alcanzando los 53,9 millones de espectadores en un único partido, el encuentro entre China-Inglaterra del día 1 de agosto.



(Vea: Regalarían cerveza si la selección Colombia gana el Mundial femenino).



En las plataformas digitales de la FIFA en los primeros 15 días ya ha superado el tráfico del torneo de 2019, con 22 millones de usuarios únicos, con un promedio de 2,4 millones de usuarios visitando los canales de la Copa Mundial Femenina a diario.

'Las chicas superpoderosas'

El primer partido de la selección femenina de Colombia triplicó la mayor audiencia televisiva de la anterior Copa Mundial Femenina de la FIFA (2,84 millones) e incluso eclipsa a las audiencias de Qatar 2022, sin tener en cuenta la final.



‘Las chicas superpoderosas’ pasaron a octavos de final por segunda vez en su historia, gracias al empate de Alemania ante la República de Corea.



El trabajo bien hecho en los anteriores partidos ante Corea y Alemania, fue la llave para que las colombianas pudieran seguir en la competición.



La figura de Linda Caicedo ha sido una pieza clave para el equipo en esta fase de grupos. Su verticalidad en el terreno de juego, sumado a su acierto de cara a portería la hacen una de las mejores jugadoras del momento.



(Vea: Ranking actualizado: los equipos más costosos del fútbol colombiano).



Jamaica, el próximo rival de Colombia tiene un solo gol a favor en los 3 partidos, pero sin goles en contra, se clasificó por primera vez en su historia después de empatar con Brasil (0-0) y dejar fuera a las cariocas.



Las jamaicanas sostuvieron el resultado gracias a la buena tarea de Rebecca Spencer, su portera, que en los tres partidos suma 42 paradas. Esta es su segunda participación en una Copa del Mundo, en Francia 2019 no consiguieron pasar de fase de grupos; y ahora ante Colombia tratarán de seguir manteniendo esa portería a 0, pero en esta instancia no les serviría con un empate.



El duelo pactado para el próximo martes, 8 de agosto, en el estadio rectangular de Melbourne, a partir de las 3:00 a.m. hora colombiana decidirá quiénes pasan a la siguiente fase si las ‘Chicas Superpoderosas o la ‘Reggae Girlz’.



(Vea: Cómo se comportan las apuestas deportivas en el fútbol colombiano).



Redacción local/EFE