'Avatar: El sentido del agua' recaudó menos de lo esperado en estreno

Luego de 13 años de espera, la película 'Avatar: El sentido del agua' generó $ 134 millones en los cines de EE. UU. y Canadá en su primer fin de semana. Resultados que no alcanzaron algunas estimaciones para una de las películas más aclamadas.



Se esperaba que la película recaudara entre 145 y 179 millones de dólares, según el investigador Boxoffice Pro. Incluso, Disney redujo su propio pronóstico a más de $130 millones el sábado, desde una proyección anterior de más de $150 millones.



Avatar 2 produjo $ 301 millones de dólares adicionales en ventas a nivel internacional, dijo la compañía en un comunicado el domingo. Eso incluye alrededor de $ 57 millones de China, donde un resurgimiento del covid-19 puede tener audiencias limitadas.

Disney había proyectado que las ventas en China alcanzarían los $ 50 millones a $ 100 millones de dólares. El número coloca a la película en un empate en el quinto lugar con la película de Warner Bros, The Batman, para los fines de semana de estreno más grandes del año a nivel nacional.



Los dos mejores estrenos pertenecen a Disney's Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que recaudó 187 millones de dólares en mayo, y Black Panther: Wakanda Forever, que generó 181 millones de dólares en noviembre, según datos de Comscore Inc.

Es probable que los resultados se vean como una decepción para las acciones de teatro como AMC Entertainment Holdings Inc. e Imax Corp., que aún luchan por atraer grandes audiencias desde la pandemia.

Muchos expositores tenían grandes esperanzas en la película, y el director ejecutivo de AMC, Adam Aron, tuiteó la semana pasada que ver la película en la pantalla grande se convertiría en un "fenómeno global".

También puede ser difícil para Disney recuperar su inversión. Varios medios de comunicación han informado que los costos de producción de 'Avatar: El sentido del agua' superan los $ 350 millones de dólares.



El director James Cameron dijo en una entrevista con GQ que tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera de todos los tiempos para obtener ganancias, lo que sugiere ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares.

El desempeño también puede generar preocupaciones sobre el futuro de la franquicia en general. Disney filmó dos películas a la vez y planea hasta cinco en total, extendiéndose hasta 2028. Avatar 2 fue uno de los estrenos más amplios en la historia de Disney, debutando en más de 12,000 pantallas en los EE. UU. y Canadá y 40,000 a nivel internacional.

Aún así, la venta de boletos puede haberse retrasado por su tiempo de funcionamiento de más de tres horas, lo que limita la cantidad de funciones que puede programar un teatro.

Un extraordinario 57 % de los espectadores vieron la película en 3D. Si bien ese formato de mayor precio aumentará los ingresos, es posible que algunos espectadores hayan esperado para comprar boletos hasta que pudieran encontrar un buen asiento en un cine 3D.

"Tuvimos más de 3.000 pantallas 3D de 12.000, dando al público la opción de ver la película en el mejor entorno inmersivo posible", dijo Tony Chambers, jefe de distribución de Disney, en una entrevista telefónica el domingo.

Un porcentaje inusualmente alto de boletos de preventa para la secuela fueron para proyecciones que se realizarían después del primer fin de semana, dijo Disney's Chambers: alrededor del 20%, en comparación con alrededor del 5% para las películas de Marvel.

"Siempre dijimos que esto no va a funcionar como cualquier película que hayamos visto últimamente y que no se trata del día de estreno, ni siquiera del fin de semana de estreno, se trata de toda la carrera", dijo.



La imagen sigue la historia de una luna llamada Pandora y la colonización que amenaza a la raza humanoide indígena Na'vi que la habita. Alrededor del 82% de los críticos lo recomiendan, según el sitio de reseñas RottenTomatoes.com.

BLOOMBERG