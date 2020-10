Balance de ingreso a los parques de diversiones desde su reapertura

En medio de estrictas medidas de bioseguridad y aceptando todas las recomendaciones necesarias para divertirse sin exponer su salud, los bogotanos decidieron regresar a los grandes parques de diversiones a cielo abierto de Bogotá, que hicieron su reapertura el pasado 3 de octubre.



Tan sólo entre Multiparque, Salitre Mágico y Mundo Aventura, organizaciones que se unieron en la estrategia “Unidos por la diversión, todos al parque”, han sumado más de 36.000 visitantes desde su reapertura hasta la fecha.



Según Constanza Arango, presidente de la junta directiva de Multiparque, “notamos que las familias están ganando confianza para regresar al parque, y gracias a esta concurrencia hemos podido volver a generarle empleo a las personas de nuestra organización. Gracias a esto, somos motores de economía para todas las familias con las cuales hemos construido Multiparque porque sin ellos esta empresa no sería lo que somos hoy. Por el momento sólo podemos abrir fines de semana y festivos, y hemos tenido en promedio entre 1.000 y 1.800 personas por día. Con este aforo controlado, el seguimiento adecuado a nuestros visitantes -con énfasis en los menores de edad-, y la disciplina de todos ellos al acatar nuestras recomendaciones, hasta el día de hoy podemos reportar que tenemos cero incidentes de contagio en nuestras instalaciones y por el contrario muchas visitas con alegría y tranquilidad”.



Por su parte, Néstor Bermúdez, Gerente General de Salitre Mágico, asegura: “la reapertura para nosotros genera mucho optimismo, pero sobre todo, es muy importante para nuestra organización el hecho de devolver el trabajo a 350 colaboradores, de los cuales un 42% son mujeres. Incluso, hemos generado nuevas plazas de trabajo pues todas las personas encargadas de los protocolos de bioseguridad corresponden a nuevas contrataciones”.



“En nuestro caso, los encargados de la bioseguridad no sólo se ocupan de orientar a los visitantes y controlar su ingreso, sino de revisar que, en todo momento, los visitantes tengan el tapabocas en su sitio. Estas medidas se complementan en Salitre Mágico con cámaras de detección de temperatura y, un sistema de reservas y conteo de visitantes con el cual aseguramos que nuestros visitantes no encontrarán multitudes para lograr el distanciamiento adecuado”, concluye Bermúdez.



En este sentido, Mauricio Bernal, Director General de Corparques-Mundo Aventura, afirma que “gracias al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad los cuales siguen los lineamientos del Gobierno Nacional, hemos logrado brindar a más de 14 mil visitantes una experiencia segura con una oferta para toda la familia a través de diversas actividades como el autocine, el restaurante temático Arazá, y su zona picnic, así como las 23 atracciones que hoy tenemos disponibles para todas las edades. Para nosotros ha sido muy gratificante recibir grupos familiares con niños desde los 2 años y adultos mayores, quienes han disfrutado de la extensión del parque en 13 mil metros cuadrados dotados con zonas verdes, puntos de alimentos y bebidas, destrezas y muchas actividades”.



Por otra parte, asegura Bernal: “Queremos brindar una experiencia única a nuestros visitantes, por eso hemos reforzado nuestra plataforma online para facilitar la compra virtual de los pasaportes que ahora contemplan combos de alimentación incluida, y pronto contaremos con la APP Mundo Aventura que evitará filas para la compra de pasaportes, alimentos y el uso de las atracciones”.



ATRACCIONES SEGURAS PARA TODOS



Después de meses de cuarentenas obligatorias, los visitantes de Salitre Mágico, Multiparque y Mundo Aventura, los 3 parques más grandes a cielo abierto de Bogotá, han redescubierto sus atracciones favoritas, y estas son las preferidas en cada categoría:



En la categoría de alto impacto, las más solicitadas en esta reapertura son el Xtreme y el Sky Coaster de Mundo Aventura, con estructuras de entre 33 y 55 metros de altura; el Supershot, de Salitre Mágico, que es la torre de caída libre más alta de Colombia y el Spining coaster de Multiparque.



Entre las atracciones familiares e infantiles de bajo impacto más solicitadas de la reapertura, están el Parque de los juegos en Multiparque, que contiene en total 35 atracciones y La Granja, con más de 130 animales de 26 especies. En esta categoría también son muy solicitados el Splash de Salitre Mágico, una montaña rusa acuática que cuenta con una caída de 15 metros y Los Tronquitos de Mundo Aventura, un recorrido de 450 metros con dos caídas y un recorrido lleno de emoción, agua y adrenalina.



Aunque esta oferta ha sido suficiente para los visitantes de estos tres parques, por seguridad permanecen cerradas las atracciones bajo techo que no cuentan con amplia circulación de aire y aquellas que no permiten el distanciamiento como el Castillo del terror, el Palacio de cristal, la Baby Zone y el Laberinto en Salitre Mágico; el Playground, el Softplay, el Mundo Natural y la montaña rusa Quantum de Mundo Aventura; así como Cataplum de Multiparque.