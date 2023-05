La inteligencia artificial (IA) sigue dando de qué hablar en diversos ámbitos, pues herramientas como ChatGPT han sido aprovechadas para diferentes intenciones; desde descubrir temas de interés, hasta buscar la resolución de problemas difíciles de comprender, así como para motivos de entretenimiento.

De hecho, esta IA sigue despertando interés y entusiasmo, pero, a la vez, mucha controversia, pues es de libre acceso y es utilizada por millones de personas en todo el mundo para escribir documentos o trabajos como ensayos, líneas de código, anuncios o, simplemente, para poner a prueba sus capacidades.



Entre algunas de estas curiosidades, un grupo de personas tuvo la idea de retar a la IA, pidiéndole que adivinara los números ganadores del Baloto.



Lo primero que se le preguntó fue si conocía el juego de azar, a lo que ChatGPT contestó: "Sí, conozco el Baloto. Es un juego de lotería popular en Colombia que se juega todos los miércoles y los sábados. Los jugadores compran boletos y escogen seis números para participar en el sorteo. El Baloto es una de las loterías más antiguas y populares de Colombia y actualmente es parte de Operador Nacional de Juegos, una Sociedad conformada por el Grupo Gelsa y Redcolsa. Desde su creación en 1990, el Baloto de Colombia ha otorgado millones de dólares en premios a los jugadores y ha sido una fuente importante de ingresos para proyectos sociales en Colombia".



No obstante, al preguntársele acerca de los números que podrían caer en el próximo sorteo del Baloto, la respuesta fue negativa: "No es posible predecir con certeza los números ganadores en un sorteo de lotería como el Baloto de Colombia. Los números ganadores se determinan por sorteo y no hay ninguna estrategia o método confiable para predecir qué números serán sorteados en un momento dado. La mejor estrategia es elegir números que sean significativos para uno, como fechas importantes o combinaciones de números, en lugar de tratar de predecir los números ganadores".



A pesar de que ChatGPT se negó a responder, dijo que podría ayudar dando números al azar: "Entiendo, igual, así no sea posible predecir números ganadores, dame unos números que se te ocurran para jugar al Baloto".



Acto seguido, aclaró: "Como un modelo de lenguaje AI entrenado por OpenAI, no tengo preferencias o emociones personales, por lo que no tengo una ‘opinión’ sobre qué números elegir para jugar al Baloto de Colombia. Además, como ya se mencionó anteriormente, no es posible predecir con certeza los números ganadores en un sorteo de lotería".



