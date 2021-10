Bill Gates, en el peor momento del ranking de los más ricos del mundo

El empresario y filántropo Bill Gates ocupó el puesto número cuatro en la lista de las 400 personas más ricas de EE. UU., un informe que entrega anualmente la reconocida revista 'Forbes'.



(Lea: La creciente fortuna de Musk lo aleja cada vez más del resto del mundo)



Sin embargo, es la peor posición que ha ocupado Gates desde 1991, pues siempre se mantuvo en el 'top' tres. En esta oportunidad los 134 mil millones de dólares que acumula su fortuna no le alcanzaron para sobrepasar a Marck Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos, quien ocupa el primer lugar.



(Lea: Elon Musk desbanca a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo)

Entre las razones del descenso del hombre de 64 años, la publicación destaca no solo los movimientos del mercado de valores durante la pandemia, sino su divorcio con Melinda French.



De hecho, se sabe que le ha transferido al menos 5.700 millones de dólares en acciones de empresas que cotizan en la bolsa a su exesposa.



Los negocios de Bill Gates

De acuerdo con la revista, Gates aún tiene una participación de 1.3 % en Microsoft, lo que le representan casi una cuarta parte del total de su fortuna, algo así como 31 mil millones de dólares.



El resto de sus ganancias provienen de Cascade Investment LLC, su firma de inversión, con la que tiene acciones en Four Seasons Hotels y el 14 % de AutoNation. Además, tiene participación en la empresa Republic Services, el fabricante de tractores Deere & Co. y en otros importantes negocios.



Su peor momento en el ranking ¿por qué?



El empresario apareció por primera vez en el listado en 1986, fecha en la que se dio a conocer Microsoft. Pronto se convirtió en el multimillonario más joven del mundo y poco a poco fue ganando terreno en los negocios y la tecnología.



En 1991 llegó a ser el segundo hombre más rico de EE. UU. y, desde entonces, siempre ocupó los primeros lugares del ranking de las 400 personas más ricas del país y de otros importantes listados. Incluso, en el 2000, cuando su patrimonio neto cayó por primera vez, permaneció en el primer lugar.



"Gates llegó al número dos en 2018, cuando Bezos lo superó por primera vez. A fines de 2020, Musk pasó volando por Gates, gracias al asombroso repunte del mercado de valores de Tesla. En agosto, Gates cayó por debajo de Zuckerberg por primera vez debido en gran parte a sus transferencias de acciones a Melinda", expone 'Forbes'.



En ese sentido, la revista explica que el descenso de Gates está relacionado con su divorcio y sus actividades humanitarias, pues además de las acciones que ha transferidos a su exesposa, de 1994 a 2020 donó un total de 35.800 millones de dólares en acciones de Microsoft a la Fundación Gates, convirtiéndola en la organización filantrópica privada más grande del mundo.



Aún así, el mundo de los negocios es voluble. Aunque en el listado de 'Forbes' ocupa el cuarto puesto, gracias a la caída de Facebook, las acciones de Zuckerberg descendieron y, por ahora, Bill Gates es más rico, al menos, que el creador de la mencionada red social.





