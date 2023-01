Estas son las predicciones de Bill Gates para la economía en 2023

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, dio a conocer las previsiones que tiene para la economía en 2023. "Sé que a medida que tenga éxito en dar, descenderé y finalmente desapareceré de la lista por completo", publicó el magnate en su blog Gates Notes.



En un principio, Gates reconoce que será un año complicado ya que continúa la guerra entre Ucrania y Rusia y todavía no se superan los impactos generados por la pandemia de covid-19.

Esto implica mayor tiempo para que la economía mundial se estabilice. Asimismo, en el mediano plazo, el magnate considera que "se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando".

Junto a ello, Gates destaca que serán claves las elecciones presidenciales en Estados Unidos que serán en 2024. “Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo", escribió.



De igual manera, aseguró que el medio ambiente será centro de las discusiones más importantes en el mundo. Uno de los puntos clave será el camino hacia cero emisiones.

"Desafortunadamente, en los objetivos a corto plazo, nos estamos quedando cortos. Entre 2021 y 2022, las emisiones globales en realidad aumentaron de 51 000 millones de toneladas de equivalentes de carbono a 52 000 millones de toneladas. La buena noticia es que estamos mucho más avanzados de lo que hubiera predicho hace unos años en lograr que las empresas inviertan en avances de cero emisiones de carbono", escribió Gates.

El otro punto clave es que las empresas deben ser rentables para poder crecer, seguir funcionando y demostrar que hay un mercado para sus productos, de acuerdo con Gates.



En su publicación, el magnate también habla sobre su gestión para encontrar la cura al Sida, los esfuerzos para salvar a madres y sus bebés, la erradicación de la poliomielitis y la preparación del mundo para una próxima pandemia.

