Bogotá no realizará ensayos de vacunas de Johnson & Johnson

En Bogotá no se realizarán ensayos experimentales de la vacuna de Johnson & Johnson, luego de que se suspendieran las pruebas después de que un voluntario resultara enfermo.



De acuerdo con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, "nuestra ciudadanía quiere estar en esos procesos y queremos contar con una buena vacuna, pero en ningún caso en la ciudad se tomará a nuestra población para pruebas si no tenemos todos los elementos y protocolos de cómo ha sido desarrollado cada uno de esos biológicos (...) Voluntarios por ahora no en Bogotá. No es esa la posición de la Secretaría Distrital ni de la Alcaldía Mayor", dijo durante una rueda de prensa este martes.



Las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson empezaron a aplicarse en voluntarios en Colombia desde el pasado miércoles 7 de octubre.