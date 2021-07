Bogotá salió de la alerta roja, ¿qué cambia?

Bogotá vivió tres largos meses de alerta roja, tras alcanzar incluso un 98% de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, en su más alto pico.



Hoy, la ciudad amaneció con una ocupación UCI por debajo del 85% y la alcaldesa Claudia López anunció que la ciudad sale de la alerta roja, aunque advirtió que el Covid y sus peligrosas variantes siguen, razón por la cual no hay que bajar la guardia.

Después de 3 meses dolorosos bajamos a 84% de ocupación UCI y salimos de alerta roja.

El Covid y sus peligrosas variantes siguen. Quienes convocan a nuevas marchas deben ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el pacto de cuidado colectivo. pic.twitter.com/xjIEKA4af2 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 15, 2021

No obstante, este nuevo panorama permitirá que se puedan hacer algunas flexibilizaciones en la ciudad, teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional definidos en la Resolución 777 y el Decreto 580.



Así mismo, el pasado 2 de julio, el Ministerio de Salud expidió una circular externa por medio de la cual ordenaba a alcaldes y gobernadores de los departamentos con ocupación de camas UCI por encima del 85 % a no permitir, realizar, ni promover eventos públicos o privados con más de 50 personas.



Esta circular se expidió ante la cercanía de fechas de ferias y fiestas, cuando tradicionalmente los colombianos se reúnen para celebrar.



"Sería absolutamente crítico si nosotros al realizar fiestas y actividades permitir aglomeraciones, y se vuelva a revertir esa tendencia bajista que es muy incipiente y que tenemos que cuidar durante las próximas dos o tres semanas", manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz en ese momento.



Así mismo el ministro Ruiz, señaló que "en esa Circular reiteramos que la apertura anunciada siempre es progresiva y gradual y que la Resolución 777 y el Decreto 580 establecen que aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor del 85 % no pueden comenzar los ciclos de apertura, ni hacer mayores flexibilizaciones de las que hasta ahora se han realizado".



Hoy el panorama ha cambiado y ha mostrado una tendencia bajista más fuerte de contagios en Bogotá, por lo que podrá permitirse algunas actividades, como por ejemplo procedimientos quirúrgicos no urgentes que no se permitían durante la alerta roja.



Sin embargo, aunque la alerta roja pasó, los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70%, con es el caso de Bogotá, tendrán que regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como plazoletas, entre otros lugares, en las que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad.



Cabe anotar que por cuenta de las protestas, la Alcaldía de Bogotá decidió reabrir la mayoría de sectores, entre ellos el comercio en general, y levantó restricciones a la movilidad como el ‘Pico y Cédula’ y los toques de queda.



Quienes vivan en Bogotá también deberán continuar utilizando tapabocas y se recomienda el frecuente lavado de manos.



¿LISTA PARA EVENTOS MASIVOS?



Aunque lo peor parece estar pasando, expertos en salud pública y epidemiólogos entrevistados manifiestan que la ciudad aún no está preparada para eventos masivos.



Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes y quien ha liderado el equipo de investigación y vacunación de Covida, aseguró a EL TIEMPO que no es el momento de realizar eventos masivos ni promover aglomeraciones.



“Para eso toca esperar a que se dé la inmunidad de rebaño. Esto ni siquiera está pasando aún en los países que están avanzados en vacunación”, indicó.



Leonardo Briceño, director de Salud Pública de la Universidad del Rosario, dijo que la disminución leve de pacientes que han tenido las UCI es extremadamente frágil, que no tiene mucha relación con la posibilidad de abrir eventos masivos. “Para que esto ocurra, los indicadores tienen que ser otros; por ejemplo, si hubiera un índice de vacunación mucho más alto, se podría pensar en esto. Pero Colombia está con menos del 20 por ciento de personas inmunizadas con una o dos dosis, y eso hace que sea imposible hablar de aperturas”.



Por su parte, según Jorge Martín Rodríguez, investigador de la Universidad Javeriana, el criterio que corresponde a la ocupación de UCI para pacientes con covid-19 es solo uno de los muchos que hay que tomar en cuenta. “En nuestro país hemos normalizado las muertes. En algunos hospitales hay hasta 25 diarias, como es el caso de Kennedy, y eso es algo espantoso”. Agregó que una situación parecida en países como Australia o Canadá sería desastrosa. “La mortalidad, el número de casos, las proporción de positividad y la vacunación también son variables que hay que tomar en cuenta. En Colombia, si acaso, estamos llegando al 20 por ciento de los 35 millones que hay que inmunizar”.



Explicó que aunque haya presiones de los grupos económicos, las muertes y los casos de covid deben disminuir. “El Reino Unido, por ejemplo, quiso hacer eventos en junio de este año, pero solo cuando estuvo por encima del 50 por ciento la vacunación”.



Juan Carlos Ulloa, virólogo y profesor de la Javeriana, advirtió además que para que la ciudad permita eventos masivos “hay que esperar un tiempo con medidas de bioseguridad, mientras se observa cómo se presentan los contagios con las variantes delta y delta plus”.



La epidemióloga de la Universidad de los Andes Andrea Ramírez explica que no se puede hablar de eventos de gran magnitud en la ciudad hasta que no bajen y se mantengan los casos de covid positivos y exista un aplanamiento real de los contagios. “Estamos disparados en los indicadores para pensar en eso si nos comparamos con ciudades como Nueva York”.



Sin embargo, el experto Diego Rosselli, profesor de epidemiología de la Javeriana, explica que si el criterio fuera estrictamente epidemiológico, la respuesta es no a los eventos masivos. “Pero si vamos a ser consecuentes con todas las otras aperturas, no hay muchas razones para oponerse a esta”.



Por el momento, la Secretaría de Gobierno no ha dicho nada en concreto sobre esta posibilidad.