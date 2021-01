Burger King lanza en Colombia una hamburguesa hecha 100% de plantas

La “carne” está hecha 100% a base de plantas y creada por The Vegetarian Butcher.

Burger King Colombia anunció la llegada al país de su hamburguesa Veggie Whopper, el nuevo producto con sabor y textura de la clásica Whopper, pero hecha a base de plantas.

La “carne” está hecha 100% a base de plantas y creada por The Vegetarian Butcher, con un sabor, texturas y aporte nutricional iguales al de la carne de res, para que los colombianos cuenten con una alternativa vegetal altamente atractiva.



“En Burger King nos encanta sorprender a nuestros comensales, ya sea a través de campañas disruptivas o con nuevos productos. En esta ocasión, no solo se trata de sorprender a todo el mercado colombiano, sino también satisfacer a estos clientes que buscan nuevas alternativas con ingredientes derivados de plantas y sin alterar el delicioso sabor de la Whopper original”, comentó Jimena Alexandra Montoya, gerente de mercadeo de Burger King Colombia.



Como una excelente opción para quienes han decidido reducir su ingesta de productos cárnicos, la nueva Veggie Whopper ofrece la mejor experiencia a los consumidores más exigentes a través de su sabor, textura, aroma y calidad inigualable. Es importante señalar que, esta hamburguesa se cocina en las mismas parrillas de Whopper.



“Con 0% carne, la nueva Veggie Whopper cuenta con exquisitos ingredientes a base de plantas, que la hacen la mejor opción para los invitados amantes de la carne, pero que buscan probar nuevas opciones de hamburguesas con el delicioso sabor y textura de la Whopper tradicional. Además, queremos abrirnos camino en la industria con un producto único desarrollado por Unilever, una de las empresas líderes en productos alimenticios, para el hogar y cuidado personal. Invitamos a todos nuestros clientes a probar y por qué no, a notar alguna diferencia entre una Whopper Tradicional y una Veggie Whopper", añadió Verónica Echavarría, directora de cadena total de suministro de Burger King Colombia.



La nueva Veggie Whopper se integró al menú desde el pasado 15 de enero, y de manera permanente en 31 restaurantes Burger King Colombia ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Esta tendrá un precio de $18.900 en combo.