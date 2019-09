Burning Man: un experimento de utopía igualitaria

“Ésta es la única vez que la comunidad tecnológica puede hacer algo efímero”. Estoy sentada en el “Burner Express”, un autobús que me llevará desde San Francisco hasta el corazón polvoriento del desierto de Nevada para el festival Burning Man de este año.



Un pasajero cercano está explicando en voz alta a sus compañeros peregrinos por qué la bacanal anual - donde artistas y hedonistas empujan los límites de su creatividad con un breve retorno a los ideales de los años sesenta de amor y drogas gratis, en un contexto de música electrónica palpitante - se ha convertido en el destino favorito de los ejecutivos adinerados de Silicon Valley (entre sus ex participantes se encuentran Elon Musk y Larry Page). “Por una vez, pueden tener una experiencia efímera”, dice. “El resto de su vida está en línea”.



Puedo identificarme con lo que están diciendo. A medida que avanzamos rápidamente entre las montañas hacia Black Rock City, me apuro para archivar un artículo en mi computadora portátil, luego le envío un mensaje de texto a familiares y amigos para explicarles que no podrán comunicarse conmigo, en absoluto, durante los próximos cinco días. No habrá señal de Internet o teléfono en esta ciudad improvisada de carpas para 70,000 asistentes. Le da un nuevo significado al término escapismo.



Si vives en San Francisco, como lo he hecho desde enero, la cultura de Burning Man es ineludible, ya sea que planees asistir o no. Durante todo el año, hay eventos que buscan recrear la estética de la semana, con participantes vestidos con su estilo “rave-cum-steampunk” de abrigos de piel sintética, arneses de cuero y neón.



También están aquellos, típicamente ingenieros de Google y Facebook, que introducen alegres referencias a “The Burn” en cada conversación, a menudo junto con temas como “pirateo de la conciencia”.



¡BIENVENIDOS!

​

Al asistir por primera vez, siento la tensión entre lo que Burning Man aspira a ser - una utopía igualitaria que promueve sus principios de “autosuficiencia radical”, “inclusión radical”, “responsabilidad cívica”, “participación” y “antimaterialismo” - y lo que actualmente encarna.



El comercio está prohibido en el sitio; en su lugar existe una “economía de regalos” en la que cada campamento debe “devolverle” al desierto una ofrenda en la forma de comida, bebida o entretenimiento.



Algunos, como el “ShamanDome”, ofrecen soluciones espirituales; otros, rigor intelectual (charlas sobre privacidad de datos). Puedes adivinar el punto de venta del infame Orgy Dome. (Mi propio campamento, ambientado en torno al “pub británico”, tiene cerveza de barril y presenta DJ’s y actos travestis por la noche).



Pero es un gasto radical: cerca de US$500 por boleto, impuestos incluidos, más gastos de viaje (alrededor de US$150), tarifas de campamento (US$300) y alquiler de una bicicleta para desplazarse por el extenso sitio (US$175).



El sistema de campamento en sí también permite una jerarquía discordante.

La mayoría de los asistentes trabajan en colaboración, planeando cómo erigir carpas domo y piramidales desde cero, y estudiando detenidamente las hojas de cálculo logísticas.



Ya que yo era una de los pocos en mi campamento con una dirección en San Francisco, tuve la tarea de recibir unos 40 paquetes en las semanas previas al evento, desde lonas de carpa hasta ollas y sartenes para cocinar.



Sin embargo, en los últimos años han surgido los llamados campamentos “plug-and-play” que prometen cama y comida de lujo sin la necesidad de mover un dedo; las tarifas con todo incluido a menudo llegan a los miles de dólares.



En las fiestas de baile nocturnas, veo cómo estos participantes no comprometidos bailan encima de los “autos artísticos” - vehículos mutantes que los campamentos más ricos renuevan con luces, láseres y mega sistemas de sonido - acompañados de sus séquitos encargados de tomar fotografías de su participación en el evento.



Otro “Burner” que no puede resistir la oportunidad de fotografiar el momento es Ray Dalio, el multimillonario administrador de fondos de cobertura, que publica una fotografía de sí mismo en Twitter con luces de bengala y piel sintética, aplaudiendo la “gran vibra” del evento.



El choque de culturas es evidente en todas partes. En San Francisco, conocí a un fundador de una “startup” en Battery - en el centro de capital riesgo en la ciudad - quien me dijo con orgullo que había ayudado a recaudar por crowdfunding US$5 millones para convertir un avión Boeing 747 en “el autobús de fiesta más grande de todos los tiempos”.



Su visión se hizo realidad. Pero durante la semana me enteré de un plan para ocupar el avión, que aparentemente había sido bastante exclusiva con su política de puertas. “Demostremos a todos el verdadero significado de la “inclusión radical”, amenazaron los organizadores en Facebook.



“Queman el ‘Man’ (hombre) hoy; pero ellos vuelven a ser eso mismo mañana”, se queja un participante. El último día, los asistentes al festival se dirigen a la playa para la quema de una efigie gigante de madera. La multitud se burla cada vez que una sección de la estructura se derrumba en el fuego. Todos están exhaustos y eufóricos. Esto no es incidental.