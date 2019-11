Hurto al comercio, un flagelo de 45 casos diarios en Bogotá

A las 7:40 de la noche del pasado lunes 2 se septiembre, dos delincuentes ingresaron a un supermercado pequeño ubicado en la calle 45 con carrera 27, en La Soledad, localidad de Teusaquillo (Bogotá). En el sitio había por lo menos cinco clientes y un solo trabajador, que tenía a cargo la facturación de las ventas.

Uno de los criminales, que llevaba puesto un suéter de rayas grises y negras, sacó un arma de fuego, les apuntó a los compradores y los obligó a irse a la parte de atrás del negocio. Mientras tanto, su cómplice sacaba el dinero de la caja registradora, ante la mirada impávida del administrador.



(Aumentan los casos de robos a supermercados).



Todo ocurría en medio de una inquietante tranquilidad, parecía normal para quienes lo presenciaban. Dos minutos después, el encargado de robar el dinero lo guardó en uno de los bolsillos de su pantalón, avisó a su compañero y se fue caminando. Toda la escena fue grabada por una cámara de vigilancia del almacén.



Solo en la localidad de Teusaquillo, de acuerdo con cifras oficiales, en el 2018 hubo 1.057 casos parecidos a este, 36 más que en el 2017, cuando se reportaron 1.021. Entre enero y junio de este año se registraron 433 asaltos.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, cree que el cinismo con el que delincuentes están cometiendo hurtos como el relatado anteriormente obedece a la falta de denuncias y mano dura.



“La tranquilidad o cinismo con el que hoy se ven los hurtos es fruto de la situación de que muchas veces son capturados, pero, por falta de pruebas o diferentes motivos, son nuevamente puestos en libertad con mucha facilidad. La única forma es poner las denuncias sin pereza, porque cuando una persona es reincidente es más fácil ponerla en prisión”, explicó Orrego.



A la luz de las cifras de este flagelo, no puede asegurarse que esté desbordado. En el 2018 se reportaron 16.753 casos, 23 más que en el 2017, cuando fueron 16.730. Solo entre enero y junio de este año se registraron 7.926, algo así como 45 hechos diarios.



Hay localidades en donde los indicadores sí son inquietantes. Por ejemplo, en Chapinero, que pasó de 1.306 casos en 2017 a 1.464 en el 2018; Kennedy, que de 1.767 aumentó a 1.842; Suba, de 1.674 a 1.739, y Puente Aranda, de 927 a 1.088.



Para atender esta situación, en la Secretaría de Seguridad explicaron que están adelantando una serie de estrategias que han sido exitosas en varias localidades, donde se ha conseguido reducir este delito.



(Las razones del aumento de robos violentos en Bogotá).



“Sistemas de videovigilancia asociados a los puntos estratégicos de comercio, focalización en puntos de mayor concentración y flujo de personas para reforzar la vigilancia y esquemas de prevención y articulación con la seguridad privada para estar en la red de apoyo en contacto permanente con la Policía”, explicaron en la Secretaría de Seguridad.



Además de esto, según cifras oficiales, entre enero del 2016 y junio del 2019, las autoridades desarticularon 43 bandas delincuenciales dedicadas al hurto a comercio. En total fueron capturadas 189 personas.



Orrego señaló que, pese a los esfuerzos de las autoridades, el déficit de pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá constituye un problema que debe resolverse para mejorar las condiciones de seguridad de los comerciantes.



“Vemos cómo esta es una ciudad muy pujante, pero tiene problemas en temas de seguridad, y esto se soluciona trabajando de manera mancomunada y denunciando de manera inmisericorde y, obviamente, solicitando la colaboración siempre de la ciudadanía para que denuncie y no se queden con absolutamente ningún tipo de información”, sugirió.



Por su parte, Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, explicó que hay sectores de la ciudad donde esa problemática es muy preocupante, como en el caso de Chicó Lago, Restrepo y Las Ferias.



“Si bien no hay un patrón horario definido, es claro que en la mayoría de los casos predomina la modalidad de ‘hormigueo’ (42 %), seguido del factor de oportunidad (27 %) y el atraco (11 %)”, señaló Oróstegui.



Además, explicó que las cámaras de seguridad instaladas no disuaden al delincuente, quien en muchas ocasiones no oculta su rostro, como ocurrió en el caso del hurto en La Soledad.



EN GRANDES SUPERFICIES



En Alto, una empresa de seguridad que tiene 1.100 establecimientos bajo su custodia en Bogotá, explicaron que los hurtos en esos sitios se redujeron en un 3,5 por ciento durante el primer semestre de este año comparado con el anterior.



En la mayoría de los casos, el modus operandi fue el de guardar los objetos hurtados en bolsos y prendas de vestir, seguido del uso de bolsas biónicas para vulnerar los sistemas de alarma de seguridad.



Bogotá/ El Tiempo