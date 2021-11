Camila Osorio, nueva embajadora de Herbalife Nutrition

La tenista colombiana Camila Osorio entró a integrar el Team de Herbalife Nutrition. Con apenas 19 años, la deportista ha obtenido varios títulos, entre ellos uno de la Asociación Femenina de Tenis, el WTA 250 de Bogotá.

“Creo que todo lo que he vivido hasta ahora ha valido la pena, he podido ir cumpliendo metas que me he planteado y, ahora que soy profesional, he podido ver que todos los esfuerzos han valido la pena”, cuenta Osorio.



Hoy, en paralelo a su carrera deportiva, esta cucuteña llega como embajadora de la marca Herbalife Nutrition, desde donde unirán fuerzas para seguir inspirando a miles de mujeres colombianas que quieren cumplir sus sueños y emprender.



“La llegada de Camila Osorio nos llena de alegría y es un nuevo impulso para continuar trabajando en la promoción de un estilo de vida activo y saludable, de tener buenos hábitos y del emprendimiento en el país”, comenta Andrés Peñuela, director de Herbalife Nutrition Colombia.



EL OBJETIVO DE DESTACAR FIGURAS DEPORTISTAS



Además de Osorio, otros deportistas nacionales como Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Mario Oquendo, también integrantes del Team Herbalife Nutrition.



“Esperamos contar con Camila por mucho tiempo para continuar inspirando y empoderando a las más de 73 mil Distribuidoras Independientes con las que contamos en la compañía”, puntualiza Peñuela.