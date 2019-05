Cancelan columna de Daniel Coronell en Semana

Este martes, el periodista Daniel Coronell informó, a través de su cuenta de Twitter, que la Revista Semana tomó la decisión de cancelar su columna.



“Felipe López, fundador de Revista Semana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a Alejandro Santos Rubino y especialmente a los lectores por estos años”, escribió Coronell.

La decisión se conoce dos días después de que el periodista cuestionara, en su columna semanal, a la revista por no publicar la investigación sobre el posible regreso de los falsos positivos al país, publicada por The New York Times el pasado 18 de mayo.



(Lea: New York Times denuncia posible regreso de falsos positivos en el país)



De acuerdo con Coronell, la directriz en la que el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, ordena duplicar los resultados y de la cual varios testimonios de oficiales aseguraron que se sentían presionados para mostrar efectividad militar, estaba en el poder de Semana, pero la publicación no se realizó tras una consulta con el exsecretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman.



"Es inevitable que una buena parte de los lectores se haya quedado con la sensación de que la historia fue engavetada para ayudarle al Gobierno", señaló el periodista.



Al respecto, Alejandro Santos, director de Semana, negó esa situación y señaló que esa revista siempre ha mantenido su independencia periodística.



“En Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público”, señaló Santos en su cuenta de Twitter.