Caño Cristales estará cerrado al público para cuidar el ecosistema

La decisión de cerrar al público Caño Cristales se habría tomado tras la visita de monitoreo que realizaron las autoridades ambientales al Caño Cristales para evaluar las condiciones hidrobiológicas del río y de la planta acuática Macarenia Clavigera, encargada de dar la diversidad de colores al atractivo turístico.



Esto teniendo en cuenta que a finales de noviembre inicia la transición entre la temporada de lluvia y la temporada seca en la Orinoquia colombiana.



Por lo que, las autoridades competentes estarían en busca de la fecha en la que debe cerrar este ecosistema a la vista de turistas, para proteger la etapa reproductiva de la planta, y así conservar el escenario natural, considerado el río más bonito del mundo, hábitat de innumerables especies silvestres únicas en el país.



El monitoreo lo adelantaron funcionarios de la corporación ambiental Cormacarena, junto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía de La Macarena y representantes del sector turístico, que hicieron la visita en cuatro puntos del caño, donde se consideró calidad de la cobertura vegetal, etapa de desarrollo de la planta, tonalidad y los niveles de caudal del afluente.



En los próximos días, entonces, se dará a conocer la fecha del cierre, que volvería a abrir en el segundo semestre del próximo año.



Eso sí, en Cormacarena informan que la Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, vecinos de Caño Cristales, no fueron contemplados en esta valoración, considerando que en esta zona no hay presencia de la planta, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presente en la zona.



EL TIEMPO