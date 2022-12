Francia tiene la nómina más cara en la final de Catar 2022

A pocas horas de conocer al campeón de la Copa del Mundo Catar 2022, y mientras Argentina y Francia se preparan para la gran final, de la mano de jugadores como Lionel Messi y Killian Mbappé, vale la pena conocer en detalle las cifras que hoy acompañan a estos seleccionados gracias al valor de mercado de sus futbolistas.



De acuerdo con datos del portal Transfermarkt.com, sitio web especializado en valores de mercado del fútbol, la selección de Francia suma la nómina (23 jugadores) más valiosa en esta final, que asciende a los 1.046 millones de euros (US$1.112 millones).

En el top 10 de jugadores franceses más valiosos está en primer lugar el delantero del París Saint-Germain (PSG) Mbappé, que con tan solo 23 años tiene un valor de mercado de 160 millones de euros.



En segundo lugar está el centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con un valor de 80 millones de euros, en tercera posición está el defensa del Chelsea Wesley Fofana, que cuenta con un valor de mercado de 65 millones de euros.



Kingsley Coman, delantero en el Bayern de Múnich, ocupa el cuarto lugar ( 60 millones de euros), mientras que en la quinta posición está Ousmane Dembélé, quien juega de delantero en el Barcelona y tiene un valor en el mercado de 60 millones de euros.



Otro de los jugadores que aparecen en este listado son Jules Koundé, defensa en el Barcelona (60 millones de euros), Theo Hernández, defensa del A. C Milan (55 millones de euros), Lucas Hernández, defensa en el Bayern de Múnich (50 millones de euros). Los jugadores Dayot Upamecano, defensa también en el Bayern de Múnich (50 millones de euros) y William Saliba, defensa en el Arsenal (50 millones de euros) completan el podio.

Por el lado de la albiceleste, el valor de su nómina (23 jugadores) asciende a los 607 millones de euros (US$645 millones).

El puesto número uno en el top 10 de los jugadores argentinos más caros se lo lleva el delantero del Inter de Milan Lautaro Martínez, que con 25 años de edad tiene un valor de mercado de 75 millones de euros.



El segundo lugar lo ocupa Cristian Romero, quien es defensor en el Tottenham (55 millones de euros).



En tercera posición está Leonel Messi, que con 35 años tiene una valoración en el mercado de 50 millones de euros.



El cuarto lugar se lo lleva Lisandro Martínez , quien juega de defensa en el Bayern de Múnich (50 millones de euros).



El delantero Ángel Correa, quien juega en el Atlético de Madrid, cierra el top 5 con una valoración de mercado de 40 millones de euros.

Los jugadores Rodrigo de Paul, mediocampista en el Atlético de Madrid, y Enzo Fernández cuentan con una valoración de mercado de 35 millones de euros cada uno.

Por su parte, Alexis MacAllister, mediocampista ofensivo en el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra, y Julián Álvarez, delantero en el Manchester City F. C, tienen un valoración de 32 millones de euros.

Cerrando el top 10 de los jugadores argentinos más caros está Paulo Dybala, delantero en la A. S. Roma de la Serie A de Italia, con una valoración de 30 millones de euros.

Dos de los grandes

En una entrevista a la emisora RMC, el presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, señaló que una final entre Lionel Messi y Kylian Mbappé “es el mejor escenario”.



“Estoy orgulloso de tener dos jugadores, los dos mejores jugadores del mundo, que juegan la final en mi país, es el mejor escenario”, declaró el ejecutivo del PSG, propiedad de Catar, el anfitrión del torneo.



A la pregunta a qué equipo apoyaría en la final, Al Khelaifi prefirió no responder. “Somos un club francés y mi segundo país es Francia, pero por Messi, que quizás sea su última Copa del Mundo (...) Kylian va a jugar una segunda final consecutiva, algo realmente magnífico. Demuestras que es el mejor futbolista de la actualidad.Muero de ganas de estar en esa final, porque es un gran placer y un gran orgullo para mí como presidente del PSG. Si de mí dependiese, daría el título a los dos”, aseguró.

Asimismo, el presidente del club parisino aprovechó la ocasión para expresar su deseo de ver a Messi renovar su contrato, que llega a su fin al acabar la presente temporada.



“Tenemos un acuerdo con él, que es hablar después de la Copa del Mundo. Está muy feliz en el club, está haciendo una gran temporada con nosotros y se ha adaptado al fútbol francés. Creo que quiere quedarse”, declaró.



Por otro lado, el dirigente manifestó su tristeza por la otra estrella parisina, el brasileño Neymar, eliminado en cuartos de final con la 'Seleçao' por Croacia (1-1 tras prórroga, 4-2 en penales).

“Estuve muy triste. Quería, como aficionado, una semifinal Brasil-Argentina. Todo el mundo esperaba ese partido. Sé lo que hizo después de su lesión (en el primer partido del Mundial), hizo todo lo posible por recuperarse y volver a jugar. No será fácil para él, pero he hablado con Luis Campos (consejero en el PSG) y el entrenador (Christophe Galtier) para ver cómo subirle la moral.He hablado con Neymar y con su padre, está siendo muy duro para él”, concluyó Nasser Al Khelaifi.



La final de Mundial de Catar 2022, que se jugará este domingo 18 de diciembre, se podrá ver a partir de las 10 de la mañana.

El gran premio para el ganador

Así quedaron distribuidos los premios para los equipos que participaron en el Mundial 2022, de acuerdo con información de la FIFA .

-Las selecciones que se quedaron en la fase de grupo se llevarán US$ 9 millones

-Los que se quedaron en octavos de final, US$13 millones

-Los que se quedadon en cuartos de final, US$ 17 millones

-El cuarto lugar del Mundial se lleva US$25 millones

-El tercer lugar, US$27 millones

-El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

-Y el campeón de Catar 2022 ganará US$ 42 millones

