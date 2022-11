Murieron más de 400 emigrantes durante preparativos del Mundial

Hassan Al Thawadi, uno de los jefes de la Copa del Mundo de Qatar, ha reconocido la muerte de "entre 400 y 500" obreros emigrantes durante los preparativos para el torneo.



(Así están las cuentas para los octavos de final del Mundial de Catar).

En una entrevista con la cadena británica TalkTV, Al Thawadi ha admitido estas muertes, después de que el periódico británico The Guardian llevase a cabo una investigación que cifró los fallecidos en 6.500.



Hasta ahora, Catar solo había reconocido la muerte de 40 emigrantes en la construcción de estadios. "Cada año la seguridad en estos sitios está mejorando. Creo que en general, la necesidad de una reforma laboral indica que hay que hacer mejoras. Esto es algo que reconocimos antes de llevar a cabo la candidatura. Las mejores que se han producido no ha sido por la Copa del Mundo. Hemos tenido que hacerlas por nuestros valores", admitió Al Thawadi.



(Mundial de Catar, el que más apuestas registraría en la historia).



"La Copa del Mundo ha servido como un acelerador", añadió. Sobre la cifra de obreros muertos, el directivo aseguró que está "entre 400 y 500". "No tengo el número exacto, pero una muerte es una muerte, ya es demasiado. Es claro y simple".



EFE