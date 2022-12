Catar 2022: fecha, hora y dónde ver los octavos de final del Mundial

El Mundial de Catar 2022 entra en su recta de definiciones directas con la ronda de octavos de final, la cual empezará a disputarse este sábado 3 de diciembre.

Atrás quedó la fase de grupos, con partidos emocionantes y sorprendentes resultados, como las clasificaciones de Marruecos y Japón y las eliminaciones de Alemania, Bélgica y Uruguay.

Ahora, el foco se centra en los octavos, con llaves llamativas como Países Bajos vs. Estados Unidos, Portugal vs. Suiza y Francia vs. Polonia.

A continuación, le contamos cuándo y dónde ver los partidos de la segunda ronda:

Sábado 3 de diciembre

- 10 a.m.: Países Bajos vs. Estados Unidos.

- 2 p.m.: Argentina vs. Australia.

Ambos partidos van por las señales de Directv, Caracol y RCN.

Domingo 4 de diciembre

- 10 a.m.: Francia vs. Polonia*.

- 2 p.m.: Inglaterra vs. Senegal**.

* Va por las señales de Directv, Caracol y RCN.

** Va solo por Directv.

Lunes 5 de diciembre

- 10 a.m.: Japón vs. Croacia.

- 2 p.m.: Brasil vs. Corea del Sur.

Ambos partidos van por la señal de Directv.

Martes 6 de diciembre

- 10 a.m.: Marruecos vs. España.

- 2 p.m.: Portugal vs. Suiza.

Ambos partidos van por la señal de Directv.

Vale la pena aclarar que los dos ganadores de cada día se enfrentarán en la fase de cuartos de final, la cual se jugará entre el 9 y el 10 de diciembre.

Francia es el actual campeón del mundo. EFE

Las semifinales serán el 13 y el 14 de diciembre. El tercer lugar se disputará el 17 de diciembre y la gran final será el 18.

PORTAFOLIO