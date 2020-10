Cayó este sábado el gran acumulado del Baloto

Este sábado cayó en Cali el gran acumulado de Baloto por $56.500 millones.



Los números 09 -17- 28- 35- 38 y 01, apostados de manera automática, fueron los que dieron la fortuna a este ganador.



Revancha, por su parte, se mantiene con un acumulado de $55.700 millones. La última vez que cayó Baloto en la red VIA también fue en Cali, cuando un afortunado se llevó $69.500 millones el 13 de noviembre de 2019.



El premio para el multimillonario 102 cayó en el punto Droguería Don Jaime M2, ubicado en el Barrio el Troncal.



Al respecto, Ivonne Londoño Lasso representante legal de la droguería afirmó “estoy muy contenta de poder haberle brindado la suerte a este multiafortunado, nada mejor en estos momentos en que enfrentamos dificultades con la situación mundial por la pandemia”.



En Cali se concentran 466 puntos de venta de la red VIA y 49 pdv de b2b, que son redes aliadas de la marca, con lo que se estima que está concentrada 7% de las ventas del total de la operación.



Esta caída es la primera caída del mayor acumulado para Baloto y para Revancha en 2020. No obstante, el juego ya deja más de 3 millones de ganadores en 2020 y más de 38 millones de ganadores históricos en todas las categorías.



Claudia Mendoza, gerente general de IGT Colombia, destacó al respecto que “luego de lo que hemos vivido en medio de la pandemia, estamos seguros de que el feliz ganador sabrá disfrutar como nadie su premio, dando valor a las cosas más simples, pero haciendo realidad también todos sus sueños y los de los que más quiere. Como red VIA, nos preparamos para que el afortunado 103 llegue muy pronto”.



Baloto Revancha sigue aportando a la salud de los colombianos, completando aportes a la salud por cerca de $1,37 billones en sus más de 19 años de operación.