Programe su ruta: hay ciclovía nocturna en Bogotá

Son cerca de 100 kilómetros que estarán disponibles en Bogotá para que los capitalinos disfruten de una nueva jornada de la tradicional ciclovía nocturna, que va de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.



Entre las recomendaciones están que los conductores de los vehículos particulares regresen a casa o guarden sus vehículos temprano para evitar caer en las congestiones viales, que son normales en esta jornada. Además, TransMilenio operará hasta la medianoche, es decir, una hora más de lo habitual.



Por otro lado, habrá 1.200 policías, 90 funcionarios de logística, 360 guardianes de ciclovía, 50 unidades de la Secretaría de Movilidad, además del apoyo de entidades como Ejército, Bomberos y Secretaría de Salud, que estarán atentos a lo largo del recorrido.



Estas serían las vías por las cuales los ciudadanos interesados podrán andar en bici, patines, patinetas o a pie este jueves 12 de diciembre:



- Calle 26, entre carrera 7 y monumento Reyes Católicos

- Carrera 7, en su tramo sur entre la avenida 1 de mayo y calle 7 y en su tramo

norte entre calles 26 y 116

- Avenida Boyacá, entre parque El Tunal y calle 170

- Calle 72, entre carrera 7 y 15

- Calle 116 entre avenida Boyacá y carrera 7

- Carrera 9 entre calles 116 y 170

- Carrera 15 entre calles 72 y 127

- Carrera 60 y calle 44 sector CAN

- Calle 17 sur, entre calle 39 sur y avenida Boyacá



Recuerde que las vías mencionadas a continuación NO estarán habilitadas:



- Avenida Boyacá, entre parque El Tunal y diagonal 68 sur

- Tramo de la diagonal 39 desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 5

(sector del parque Nacional)

- Avenida Las Américas entre carrera 50 y carrera 43

- Carrera 43 entre avenida Las Américas y calle 12 B

- Calle 13 entre carrera 43 y carrera 50

- Los tramos del Parkway y Bosa



Adicionalmente, el IDRD programará actividades recreativas para las familias y grupos que participen de la jornada nocturna.



- 6:20 p. m. Sesiones de rumba crossover

- 7:15 p. m. Rumba navideña

- 8:10 p. m. Rumba ‘hora loca’ a las 8:10

- 9:05 p. m. Rumba electro / viejoteca



En estos puntos se hará la Recreovía:



- Avenida Boyacá con calle 145 (Colina Campestre)

- Carrera 9 con calle 134 (plazoleta almacén Éxito)

- Avenida Boyacá con avenida 1 de Mayo

- Carrera 50 con calle 3 (parque barrio El Sol)

- Calle 26 con carrera 19 (parque El Renacimiento)

- Carrera 9 con calle 155

- Carrera 15 con calle 87 (parque lineal El Virrey)

- Calle 17 sur con carrera 24 (parque Valvanera)

- Carrera 7 con calle 36 (parque Nacional).



Otras actividades:

​

-Acceso a 10 atracciones y Show de Pirotecnia en el Parque Mundo Aventura (cupo limitado)

-Smartfit en el Parque Nacional de 6 p. m. a 10 p. m. con rutinas de fir conbat y zumba.

-Zumba y combat en Colina Campestre.



Para garantizar la seguridad de los asistentes, habrá 1.200 agentes de la Policía acompañados de funcionarios de logística, guardianes de la Ciclovía y unidades de la Secretaría de la Movilidad.



Es importante recordar que en la jornada no se debe descuidar a los menores de edad y que está prohibido el consumo del alcohol o sustancias psicoactivas.