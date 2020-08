Ciclovía y otras actividades en Bogotá para el fin de semana

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrirá este domingo 30 de agosto sus parques públicos y la ciclovía, espacios en los que se realizará una variada programación que incluye lecturas, música, cometas, poesía y deporte, siguiendo buenas prácticas de auto y mutuo cuidado.



De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, desde este domingo los bogotanos podrán disfrutar 127.7 kilómetros de ciclovía habilitados entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. para caminar, correr, patinar o montar bicicleta.



También se habilitarán 65 parques del sistema distrital, entre zonales, metropolitanos y el regional, La Florida, en los que se podrán disfrutar sus zonas verdes, senderos peatonales, parques infantiles y gimnasios biosaludables.



“No ha sido fácil. Han sido meses para aprender a vivir de maneras muy distintas. Cambio de reglas del juego para nuestra economía, para nuestra movilidad, para nuestras rutinas. Pero también han sido meses que han evidenciado nuestra enorme capacidad de resiliencia, de solidaridad, de fuerza talento y convicción que han sacado lo mejor de nosotros como bogotanos, dando ejemplo al mundo entero de nuestra capacidad para impulsar cambios orientados a hacer de Bogotá una ciudad del Siglo XXI, con inteligencia colectiva y cultura ciudadana resultado de la cooperación de todos como sociedad”, sostiene Nicolás Montero, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, a propósito del Día del Agradecimiento, como ha sido denominada esta jornada.



Estas son algunas de las actividades:



Show de cometas: En el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Zona Franca Fontibón y Tunal de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., los bogotanos podrán disfrutar de este espectáculo.



Concierto Móvil: La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto móvil con lo mejor de su repertorio en el Parque Simón Bolívar y el Parque El Tunal. Además, acompañará Caminata por la Solidaridad en las afueras del Movistar Arena.



Idartes en los parques: El Instituto Distrital de las Artes, Idartes, se vincula a esta fecha con su escenario móvil, el programa Crea y Nidos, una estrategia para promover experiencias artísticas en la primera infancia que aporten a la formación de niños y niñas menores de 5 años, junto a sus padres o cuidadores, maestros, artistas y otros agentes que están en contacto con los pequeños. Dónde: Parque Nacional y Parque Villa Mayor / 11:00 a.m. a 1:00 p.m. BibloRed: La Red Distrital de Bibliotecas Públicas se vincula a esta iniciativa con varias actividades.



Voces al parque: en simultánea desde las 2:30 p.m. en las bibliotecas públicas Julio Mario Santodomingo, Virgilio Barco, Gabriel García Márquez, Manuel Zapata Olivella y Biblioteca al Parque. Se realizarán talleres de ilustración, música y pintura para los niños y sus familias.



BibloMovil: Llegará con sus jornadas de Lectura en Voz Alta, como parte de política la Leer para la Vida. Estarán los actores Humberto Dorado y Carmenza Gómez y músicos de la Orquesta Filarmónica para un recital de poesía. El evento se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Hemeroteca Nacional (con la presencia del Secretario de Cultura, Nicolás Montero); el Instituto Nacional de Salud (Carrera 26 No. 51-20); y el Centro Comercial Gran Estación.



Lecturas en el parque: Disfrute de lectura en voz alta de cuentos, narraciones, poesía y diferentes aproximaciones a la literatura infantil, juvenil e intergeneracional a través de ejemplares de la colección Libro al Viento.



Vívelo en los parques: La Fragua, Villa Mayor, Alcázares, El Porvenir, Naranjos, Clarelandia, Plazoleta del Rosario, El Virrey, Los Hippies, Arborizadora Alta, Altos de la Estancia, El Taller – El Ensueño, Illimaní, La Florida, La Serena, Villa Luz, Carmen de la Laguna, Atahualpa, Zona Franca, Castilla, Timiza, Cayetano Cañizares, Gilma Jiménez, El Renacimiento, Eduardo Santos, Ciudad Montes, El Jazmín, Bosque de San Carlos, Estadio Olaya Herrera, Molinos, Deportivo 1 de Mayo, Gaitán Cortés, La Victoria, san Cristóbal, La Independencia, Las Cruces, Fontanar del Río, El Virrey Sur, Los Gaitanes, Simón Bolívar, El Tunal, Nuevo Muzú, Nueva Autopista, Valles de Cafam y Villa Alemana. Disfrutemos nuestros parques de forma segura



RECOMENDACIONES



• En los gimnasios biosaludables de los parques públicos recuerde usar gel antibacterial, alcohol y lavarse las manos. Evite tocarte el rostro.



• No podrá utilizar canchas, ni espacios deportivos para evitar el riesgo de contagio y propagación del Covid-19.



• Para ingresar a parques, personal capacitado tomará la temperatura de cada usuario y supervisará el respectivo uso de tapabocas. No podrán ingresar quienes presenten síntomas asociados a enfermedades respiratorias. No olvide que no se habilitarán los módulos de comidas ni se autoriza la venta de alimentos.



• Puede llevar su mascota al parque.



• Capacidad máxima en los parques será de 35% para evitar aglomeraciones.



• Es importante recordar que por mantenimiento el parque de Los Novios no estará abierto.



• Deportes de contacto no están autorizados.



• Para el control de los visitantes se habilitará una puerta de ingreso y una de salida, exceptuando los parques metropolitanos Simón Bolívar y El Tunal, que contarán con dos.



• El servicio de los baños públicos será controlado por personal de aseo y mantenimiento, sólo ingresará una persona a la vez.