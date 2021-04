Cinco cosas que debe tener en cuenta a la hora de elegir plan móvil

Los usuarios móviles en Colombia cada vez son más especializados y cada vez tienen más opciones a la mano. Es cierto que las gigas y sobre todo los precios de los planes móviles son datos más que relevantes a la hora de escoger o cambiar de operador móvil. Pero no son los únicos atributos que hay que tener en cuenta.



Para muchos usuarios, el hecho de tener gran cantidad de datos disponibles tiene sentido si pueden ver videos sin pausas o si pueden realizar videollamadas con alta definición, HD. Para los consumidores que deben mantenerse activos sin importar el sitio donde están, la calidad de la red resulta mucho más relevante que la oferta o la cantidad de gigas disponibles.



Por esto, el reconocimiento a Tigo por tener la mejor red móvil de Colombia en los informes más recientes de Opensignal, Ookla y Tutela (las tres compañías de medición de calidad de servicios móviles más importantes del planeta) cobra tanta relevancia.



Un ejemplo de esto es que Ookla reconoció a la red móvil de Tigo como la más rápida de Colombia, por entregar, en promedio, mayores velocidades de carga y descarga para sus usuarios. Explicar las velocidades de subida y bajada es sencillo: son las velocidades en que los usuarios tardan en subir o descargar fotos o videos a Facebook o Instagram. Ahora, en cuanto al tiempo de bajada podemos ejemplificar con un video que vemos en YouTube, entre mejor red tenga el usuario, menos tiempo tarda en verse el video y con buena calidad.



“Al final, lo que vendemos los operadores no son planes o gigas. Lo que vendemos son experiencias. ¿De qué le sirve a un usuario tener decenas de gigas disponibles si su operador no tiene cobertura en los sitios donde transita usualmente? ¿De qué sirve tener muchas gigas si no puedes ver el video de tu canción preferida sin que se pause? El usuario cada vez es más conocedor y se inclina por una red que se ajuste a sus necesidades”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



Expertos de Tigo comparten cinco puntos, además del precio y la cantidad de gigas, que los usuarios deben tener en cuenta para elegir o cambiar de operador móvil:



1. CALIDAD Y EXPERIENCIA DE LA RED MÓVIL



Es sencillo: los usuarios pasan cada vez más tiempo conectados al celular y entre mejor sea su experiencia utilizando datos móviles (tiempos de descarga, visualización de videos en HD o envío de archivos laborales, por poner algunos ejemplos) mejor es el operador.



Por esto, al momento de elegir o cambiar de operador móvil lo primero que debe tener en cuenta el usuario es la infraestructura que pone a su disposición. Como dice el adagio: “las promesas se las lleva el viento, pero los hechos quedan”. En el caso de las telecomunicaciones, el que promete mucho sin antenas, al final termina decepcionando, las antenas son la materia prima para presentar prestar el servicio.



2. LOS VALORES AGREGADOS SON FUNDAMENTALES



Actualmente, los planes móviles son un conjunto de servicios que no se quedan simplemente en los minutos y los datos. Las propuestas de valor integran otros valores que apuntan al entretenimiento de los usuarios. Tener a disposición valores agregados (yo lo cambiaría por “beneficios adicionales” , para no repetir ”valores agregados” otra vez como Amazon Prime Video, Amazon Music o Deezer resulta un valor diferencial para los consumidores móviles.



3. CAPACIDAD PARA COMPARTIR DATOS



Una de las tendencias que está tomando cada vez más fuerza es la de compartir datos con otros dispositivos. Antes de elegir operador, el usuario debe consultar si el plan que va a comprar le permite compartir sus gigas datos (thetering) con otros usuarios y cuántas gigas puede compartir.



4. CANALES DE ATENCIÓN



El usuario debe sentirse respaldado por su operador tanto física como digitalmente. Por esto, a la hora de cambiar o elegir una empresa móvil se debe comprobar que los canales de atención sean suficientemente masivos y disponibles ya que a través de estos podrá gestionar sus solicitudes, inquietudes o reclamos.



5. VARIEDAD DE LOS EQUIPOS CELULARES



Si está interesado en adquirir un equipo móvil, el usuario debe confirmar que el operador cuenta con una amplia oferta y cuáles son los planes de financiación que ofrece. Además, pregunte si es viable obtener los productos complementarios de hogar con el mismo operador y obtener así eficiencias beneficios en costos, y facilidad en administrar sus servicios logística y contratos.



TIP FINAL: NO OLVIDE LA LETRA 'CHIQUITA'



• No olvide consultar sobre la capacidad de navegación del plan que contrate sea para cualquier tipo de tecnología (3G y 4G) y para cualquier red u operador.



• Esto también aplica para las llamadas “ilimitadas” que ofrecen algunos operadores. Es importante que no exista ningún tipo de limitantes.



• Consulte sobre los rangos horarios en los que se pueden consumir los datos ilimitados en el caso de que el plan los promocione.



• También, si permite el uso de redes sociales sin consumir datos, incluidos videos y audios. Algunos planes prometen uso de redes ilimitados, pero en realidad consumen datos del plan.