Cinco de cada 10 colombianos omitieron comidas por falta de recursos

Según una encuesta de Herbalife Nutrition y Feed the Children realizada por OnePoll, 5 de cada 10 personas encuestadas en Colombia han enfrentado inseguridad alimentaria (falta de recursos financieros para los alimentos destinados a todos los miembros del hogar) en algún momento de sus vidas y el 56% de ellos la experimentó por primera vez desde el inicio de la pandemia. En el mundo, esta situación la vivieron el 61% de los encuestados.



El estudio, que tuvo como objetivo indagar el impacto de la pandemia sobre la inseguridad alimentaria, encuestó a familias del país con un ingreso anual por hogar inferior a US$ 1.000 y halló que el 44% de los que enfrentan inseguridad alimentaria omitió comidas durante el día por no poder acceder a alimentos.



Además, el 59% manifestó que recibió asistencia alimentaria del banco de alimentos local para poder acceder a alimentos y el mismo porcentaje dijo que empezó a comprar alimentos más económicos de los que antes compraba, mientras que el 38% de los encuestados dijo no tener dinero suficiente para comparar alimentos.



"Acceder a alimentos saludables debería ser posible para todas las personas pero, trágicamente, nos encontramos en una crisis mundial que necesita de nuestra atención, dado que más de 820 millones de personas del mundo entero viven con hambre. Se trata de una crisis que se complicó por la pandemia", expresó el Dr. Kent Bradley, Director de Salud y Nutrición de Herbalife Nutrition.



La preocupación del 78% de los encuestados se extiende a los efectos duraderos que la inseguridad alimentaria tendrá sobre la salud de sus hijos. De los padres encuestados, el 91% en Colombia y el 71% en el mundo manifestaron que sus hijos actualmente estudian a distancia y casi 5 de cada 10 de ellos expresó que, generalmente, contaban con la comida en la escuela para garantizar que sus hijos tuvieran comidas saludables.



Dado que la inseguridad alimentaria y la mala nutrición están asociadas a diversas enfermedades crónicas, la crisis de acceso a los alimentos amenaza con intensificar las disparidades en la salud de los niños y familias en riesgo.



Pero las comidas de las escuelas son tan solo una parte de la alimentación saludable y los resultados hallaron que el 60% de los encuestados a nivel mundial lucha por hacer una dieta que esté alineada con las guías alimentarias nacionales de su país.



"Muchos niños que ya no concurren a los centros de atención o a las escuelas en forma presencial tienen acceso limitado a las comidas de la escuela, que constituye una fuente de alimentos nutritivos para millones de estudiantes”, declaró Travis Arnold, presidente y CEO de Feed the Children, una organización sin fines de lucro con foco en aliviar el hambre en la niñez.



Otro dato relevante que arrojó la encuesta es que, a muchos de los encuestados colombianos dijeron que los alimentos saludables les resultaban muy costosos para poder acceder a ellos (74%).



Eso sumado al hecho de que les resultó difícil conservar alimentos frescos durante la pandemia porque hacían menos viajes al supermercado (39%), además de que los alimentos saludables no estaban disponibles en su zona (10%).



¿Cómo enfrentaron la inseguridad alimentaria los encuestados en Colombia durante la pandemia?



● Comenzaron a comprar alimentos más económicos 59%

● Comenzar a hacer las compras diferente, en negocios más económicos 53%

● Recortaron la cantidad de alimentos que compran por vez 49%

● Ellos personalmente omitieron comidas 44%

● No tuvieron suficiente dinero para comprar alimentos 38%

● Sus familias omitieron comidas 35%

● Recibieron asistencia alimentaria de banco de alimentos local 24%

● Guardaron alimentos para consumir más adelante 24%

● No sabían de dónde vendría la próxima comida 9%



* Del 46% de los encuestados que enfrentó inseguridad alimentaria