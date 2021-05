Cinco gigantes analizan rol del Internet en la transformación digital

Archivo particular

En el marco de la celebración del mes de Internet, cinco compañías líderes de tecnología, turismo y ‘fitness’ analizaron el impacto y futuro de la Red para la sociedad.



Todas coincidieron en el papel fundamental del Internet en la resiliencia y transformación digital de los negocios postpandemia. Y apuntaron a que la crisis sanitaria a causa de la Covid-19 aceleró la adopción de tecnologías y masificó el acceso a la Red.



Visión que confirman los datos del Ministerio de las TIC. Durante el 2020 el país superó el récord de conexiones a internet con un crecimiento del 320% en el número de accesos fijos a internet.



En ese periodo, el total de accesos fijos a internet alcanzó los 7,77 millones, es decir, se registraron más de 794.000 nuevos accesos en relación con el 2019. Cifras que fueron alimentadas por el teletrabajo, educación virtual y compras en línea.



Para Equinix, la compañía de infraestructura digital más importante del mundo, la pandemia obligó a las empresas a transformar la manera en que trabajan. Esto creó una demanda extraordinaria de proveedores de servicios digitales, así como la necesidad de una mayor interconexión, es decir, de un intercambio de datos privados.



Para esta empresa, que en la actualidad posee más de 220 centros de datos en más de 60 mercados en los cinco continentes, las organizaciones que carecen de una base digital sólida han batallado con esta rápida transformación de la demanda.



Esta visión la comparte Red Hat, considerado el líder mundial de soluciones de código abierto para empresas. El gigante de software resalta cómo tecnologías como la Inteligencia Artificial, automatización, computación en la nube y Kubernetes han acelerado su adopción en mercados regionales y múltiples industrias y sectores.



Prueba de este auge, explicó Jaime Bejarano, gerente general de Red Hat en Colombia, hoy los bancos, por ejemplo, ofrecen mayor número de servicios digitales. “Tecnologías como la nube híbrida y la nube pública son de gran ayuda, porque habilitan al banco tener disponibilidad del servicio en todo momento y clientes siempre conectados”, dijo el ejecutivo.



En el mismo sentido, el comercio electrónico también ha sido un aliado para la dinámica de la economía. El Gobierno Nacional espera superar las cifras alcanzadas en comercio electrónico el año pasado y llegar a 290 millones de transacciones digitales en el 2021.



Ante este panorama, Santiago Naranjo, presidente de VTEX para Latinoamérica, gigante de soluciones para el comercio global, indicó que: “las empresas tienen el reto de generar plataformas más intuitivas, mejorar la eficiencia en los procesos de compra y priorizar la interacción con los clientes”.



Este líder mundial en comercio colaborativo posee una moderna arquitectura basada en microservicios y poderosas herramientas de negocios y desarrollo, con las cuales las empresas pueden preparar sus negocios para el futuro.



Punto clave si se tienen en cuenta las cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que reflejan que las ventas en la categoría de tecnología es una de las que más ha presentado aumento, por encima del 20%.



TURISMO Y ‘FITNESS’, DOS EJES DE TRANSFORMACIÓN



Internet también transformó industrias como la del turismo y el 'fitness’. Compañías como Booking.com, la plataforma digital que ofrece más de 28 millones de opciones de alojamiento, ha redoblado su apuesta en la tecnología y hoy brinda atención en 43 idiomas.



De hecho, en la reciente cumbre anual de socios que realiza la empresa, llamada Click, quedó claro el objetivo global de la compañía por ayudar a dar forma a la recuperación global y el futuro de la industria.



“Los viajes sostenibles se están volviendo cada vez más importantes", afirmó Marianne Gybels, directora de sostenibilidad de Booking.com.



Para la ejecutiva, “esta crisis ha despertado un nuevo interés y entusiasmo en personas de todos los ámbitos. Ahora están mirando con mayor criterio el impacto de su propio comportamiento de viaje. Creemos que tenemos una gran responsabilidad aquí, y no solo con nuestros socios y clientes, sino también con la industria y el mundo en general”.



Otro sector que se vio empujado a acelerar la transformación digital fueron los gimnasios. Claro ejemplo de resiliencia es Bodytech, líder en su mercado con 150.000 afiliados y 85 sedes en el país, que ante el panorama de incertidumbre lanzó cuatro productos digitales.



La primera es ‘My Coach’, la aplicación de entrenamiento; luego, ‘Personal Trainer Online’, sesiones de entrenamiento mensual y sesiones semanales en línea. También está ‘Coach de Nutrición’, como complemento al plan de entrenamiento, y ‘Bodytech at home’, un entrenamiento híbrido que mezcla virtualidad con presencialidad con visita de un fisioterapeuta experto.



Gigliola Aycardi, vicepresidente ejecutiva y cofundadora de Bodytech, destacó que “gracias a estos cuatro productos digitales, creados en 2020, generamos 700 millones de pesos en ingresos y un total de 2.400 afiliados, de los cuales 80% no eran clientes nuestros”.