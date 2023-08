Recomendados Portafolio: la ruta para que las mujeres crezcan

“Los mismos comportamientos que ayudan a las personas a alcanzar posiciones elevadas a menudo las socavan cuando intentan ascender más ... Al contrario, muchos creen que tienen éxito gracias a estos malos hábitos”, comentan los autores.



Lo curioso es que parece la vida de muchos deportistas que alcanzaron la gloria y la fortuna y vieron dilapidar esos logros por mantener ciertos comportamientos que dentro de las canchas fueron “bien vistos” o “tolerados”, es un libro escrito para las mujeres, pero realmente las herramientas que entrega le sirven a cualquier persona que intente perseguir sus sueños y ambiciones.

Entrando en materia '¿Por qué no ascienden las mujeres?', rompe los 12 hábitos que les impiden avanzar hacia su próximo aumento, ascenso o trabajo ¿Lista para dar el siguiente paso en tu carrera… pero no estás segura de qué es lo que te detiene?

La experta en liderazgo Sally Helgesen y el coach en liderazgo Marshall Goldsmith han capacitado a miles de triunfadores, hombres y mujeres, para alcanzar la cima. Una y otra vez, ellos ven que las mujeres enfrentan obstáculos específicos y diferentes a los de los hombres a medida que avanzan en su carrera. Los mismos hábitos que pueden ayudarte al principio de la misma pueden obstaculizar su avance.

En pocas palabras, es posible que ni siquiera te des cuenta de tus puntos ciegos hasta que sea demasiado tarde. Supera los doce hábitos que te frenan, y lleva tu carrera a nuevas alturas con esta guía sabia y accesible de dos expertos en liderazgo empresarial.

De hecho, es interesante ver como a lo largo del libro surge el tema de que en las mujeres “no importa lo eficaces que hayan sido o el reconocimiento que hayan recibido, las mujeres tienden a centrarse en todas las formas que creen que se quedan cortas”.

La tendencia de las mujeres de éxito a criticarse así mismas en lugar de a los demás les abre las puertas a unos hábitos de comportamiento diferentes a los de los hombres, que son más propensos a aceptar el reconocimiento y a desviar la lupa.

Escrito en tres grandes partes y muchas historias, es un texto tan entretenido que sus 223 páginas no resisten un largo vuelo, pues seguramente a la mitad se habrá acabo y por cierto tiene consejos certeros.

'Causa de muerte: cuestionar al poder'

Autora: Alejandra Ibarra



EFE. El libro Causa de muerte: cuestionar al poder. Acoso y asesinato de periodistas en México busca entender por qué el país es el más letal para ejercer el periodismo, así como resguardar y catalogar los trabajos de comunicadores asesinados, según cuenta su autora, Alejandra Ibarra Chaoul.



“Quería entender por qué México, siendo una democracia, vaya, no es una dictadura que tiene una política central de censura, por qué a pesar de ser una democracia, de tener las leyes que tenemos, es tan peligroso para los periodistas”, expresó en una entrevista. Muestra el peligro de desvelar injusticias y abusos de poder más comunes.

'Il mondo al contrario'

Autor: Roberto Vannacci

El libro que tiene de cabeza al gobierno italiano, pues su autor es un general de la República. Cuando los ocupantes ilegales de las casas prevalecen sobre sus legítimos propietarios; cuando se gasta más en un inmigrante irregular que en la de una pensión mínima de un compatriota; cuando somos llevados a juicio por defendernos del delincuente que entra en nuestra casa; cuando las ciudades se convierten lugares para solteros ricos y “alternativos” mientras que los trabajadores y las familias se ven obligadas a abandonarlos. Dice mucho de lo que la gente piensa, pero nadie se atrevía a decir.

'Puta feminista. Historias de una trabajadora sexual'

Autora: Georgina Orellano

Sus memorias son relatos desde fines de la adolescencia (cuando llega al trabajo sexual mientras era niñera) pasando por la toma de conciencia social cuando se transforma en delegada de las putas de su barrio, hasta su presente como dirigente. También incluye reflexiones teóricas sobre el trabajo sexual y definiciones políticas en torno a la militancia sindical. En el medio, intercala historias, con el foco en personas que pasaron por su vida y le enseñaron algo, bueno o malo. La mayoría, clientes. Los clientes son materia de discusión en los feminismos, sobre todo para quienes quieren abolir el trabajo sexual.

'El poder de las palabras'

Autora: Louise L. Hay

Manifiesta seguridad, abundancia y alegría, pero acto seguido no se dedique a despotricar de su vida y sus errores o del fracaso y los obstáculos. La vida es de retos que poco a poco se van superando, este libro enseña a que no sólo hay que decir que ‘soy positivo’, hay que asumir la vida con otra óptica y actuar para que las cosas pasen. ¿Cree que se lo merece?, trabaje para que eso pase, no sólo es creer es actuar en consecuencia y en positivo.



El libro enseña a usar el poder de las afirmaciones y a crear las propias afirmaciones para atraer éxito, abundancia y felicidad o lo que se requiere para ser una persona plena. Para ello hay que liberarse de las creencias negativas y sembrar en la mente y el espíritu nuevas y bonitas ideas, pensamientos que le ayuden a crecer.



