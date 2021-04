Cinco predicciones en transformación digital en 2021

En los últimos años algunas compañías empezaron a trabajar de forma estratégica en su transformación digital, luego llegó la pandemia provocada por la Covid-19 lo que obligó a acelerar el proceso, mientras que otras empresas lo iniciaron antes de lo previsto. Según el informe CEO Outlook 2020: Covid-19 de la consultora KPMG, el 80% de las empresas en el mundo adelantaron su transformación digital por la pandemia.



Según Juan Manuel Cortés, socio y líder en Colombia de Desarrollo de Nuevos Negocios para Modyo, “las organizaciones deben aumentar la velocidad de su transformación digital y crear mejores experiencias para atender las nuevas necesidades de sus clientes si quieren conservarlos, conquistar nuevos y garantizar la sostenibilidad del negocio”.



Con base en su experiencia y después de identificar las prácticas de las empresas presentes en Colombia a la hora de migrar hacia un modelo digital, Modyo da a conocer las 5 predicciones que podrán definir el futuro en la digitalización de las compañías durante 2021:



CINCO PREDICCIONES



Una estrategia digital no es un gasto, es una inversión a largo plazo



Las empresas deberán entender que la transformación digital no se da a partir de una simple implementación de tecnología, pues muchas consideran que, al contar con redes sociales, una aplicación y un e-commerce ya consiguieron su transformación digital. Sin embargo, esto solo se producirá cuando la compañía le saque un mayor provecho y potencial a esas herramientas tecnológicas para definir nuevas estrategias, procesos y servicios, que le generarán competitividad y sostenibilidad en el mercado. Una estrategia digital hoy en día no es un gasto sino una inversión a largo plazo.



Una óptima digitalización de los procesos: la clave para asegurar resultados en el futuro



La transformación digital traerá a las empresas un importante aumento en el volumen de ventas. Las compañías deberán ser más agiles y capaces de cumplir con la demanda del mercado en el corto, mediano y largo plazo. Al gestionar recursos tecnológicos, se logrará mejorar la eficiencia en las operaciones del negocio y el análisis detallado de datos, objetivos, resultados y variables importantes.



La transformación digital como eje de la reputación empresarial



Mientras más actualizadas y adaptadas estén las organizaciones frente a los cambios y desafíos de los mercados globales, tendrán un mayor reconocimiento por su competitividad, lo cual se traduce en un mayor número de clientes y usuarios, garantizando mayor fidelidad y mejores ingresos.



Contar con un aliado estratégico garantizará resultados a largo plazo



El camino hacia la digitalización no es sencillo, por ello es indispensable un conjunto de aliados o partners estratégicos que brinden un asesoramiento personalizado, acompañamiento y orientación durante todo el proceso de implementación con el fin de tomar las mejores decisiones dentro de la compañía. Así se adquirirán los conocimientos necesarios en materia de innovación tecnológica, con el fin de obtener una correcta ejecución del plan.



El cliente será más exigente y conocedor



La tecnología digital ha cambiado los hábitos del consumidor. Al estar conectado de manera constante, el cliente seguirá obligando a la empresa a contar con un modelo de negocio innovador soportado en soluciones tecnológicas que permitan gestionar de manera rápida sus necesidades. Por eso es prioritario ofrecerles la mejor experiencia a los clientes; totalmente omnicanal, es decir integrada y simple, mediante la cual se consiga un mayor alcance y retención de esos clientes. Como todo sucede en tiempo real, las empresas deberán actualizar sus estrategias para cumplir con las expectativas de sus clientes.



Los errores más comunes:



Creer que la transformación digital es tener una app, un canal digital y redes sociales.



1. Desconocer el perfil del cliente actual: un cliente informado, exigente y conocedor de los avances digitales.

2. Pensar que la transformación digital es un proceso de corto plazo.

3. Creer que la digitalización consiste únicamente en la compra de tecnología.

4. Entender la transformación digital como un proceso estándar sin personalizarlo al modelo de negocio de cada empresa.

5. Ver la transformación digital como una solución, solamente, para los problemas actuales, sin adaptarla para que resuelva las dificultades del futuro.

6. No integrar a todas las áreas del negocio en el proceso de transformación digital.



“Con los rápidos cambios que se están generando a nivel mundial, las compañías deben estar a la vanguardia y acelerar sus procesos de digitalización, adoptar herramientas innovadoras que se ajusten a estas realidades tecnológicas, para que se establezcan estrategias que optimicen a futuro su rendimiento y rentabilidad”, concluye Juan Manuel Cortés.