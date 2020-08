Cinco razones para trabajar en el sector fintech

Las fintech conquistaron con productos y servicios financieros que rompen los esquemas de la banca tradicional. Son empresas audaces, abiertas al cambio, flexibles, resilientes, y tienen en su ADN la innovación utilizando herramientas tecnológicas de vanguardia atractivas para diferentes perfiles.



(Los retos de las fintech, la nueva forma de las finanzas).

Carolina Vargas, líder de recursos humanos de la Fintech Zinobe en Colombia, habla de las razones por las que desarrolladores, programadores, científicos de data y expertos en márketing digital tiene en el sector un campo abierto y emocionante para su desarrollo profesional. Conozca las 5 principales.



1. UNA INDUSTRIA QUE NO PARA DE CRECER



Estas empresas surgen como complemento a las grandes entidades financieras porque dirigen sus servicios a un público desatendido y han logrado expandirse rápidamente en la región. Solo en el país existen más de 200 empresas agremiadas, (en el último año el número de ellas creció en 26%), siendo los productos de créditos a personas y pymes (24%) y los pagos digitales (22%) lo más populares.



Además, el éxito y la solidez con la que es percibida esta industria la ha convertido en el foco de inversión extranjera en Latinoamérica. De acuerdo con Finnovista, el 60% de las empresas fintech a nivel nacional han recibido algún tipo de financiación de este tipo y cerca del 30% ya cuentan con operaciones en otros países. de hecho, según el ránking de Financial Times sobre las 500 compañías de más rápido crecimiento en las Américas, tiene a la fintech, Zinobe, como la #1 en Colombia y la #100 en todo el listado.



2. COMPAÑÍAS CON MENTALIDAD DE START-UPS



Si alguna vez ha sentido que en su organización no lo escuchan, que los cambios tardan siglos y los equipos de trabajo actúan como silos que no se comunican entre sí, esto es precisamente lo contrario a lo que ocurre en una fintech. En su mayoría son empresas pequeñas que empezaron como emprendimientos y fueron escalando rápidamente sin perder su esencia. Son organizaciones en las que el trabajo orientado a resultados, los horarios flexibles e incluso el trabajar desde casa ya eran algo cotidiano. Además, las altas demandas de innovación e inmediatez hacen que estas compañías sean muy abiertas a escuchar nuevas ideas y propuestas.



Sumado a esto, su sólida base tecnológica genera mayor horizontalidad al momento de la toma de decisiones, incluso muchos casos se basan más en datos que en jerarquías. Por lo que usted percibirá que los cambios sí suceden. Y el sentimiento de pertenencia con la compañía puede ser mayor, al sentir que participa casi directamente en las decisiones de negocio que importan.



3. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



Estas compañías surgen en un contexto de creciente democratización de los desarrollos tecnológicos, que facilita el acceso a herramientas de primer nivel y el desarrollo de productos y servicios locales de talla mundial con el apoyo de análisis de datos, Inteligencia Artificial y machine learning. Por citar algunos ejemplos, en Colombia ya existen modelos de riesgo generados 100% por talento colombiano e incluso se han creado emprendimientos enfocados en criptomonedas y blockchain, a pesar de que estas tecnologías son poco conocidas en el mercado local. Además, muchos de los socios fundadores de estas compañías han tenido experiencia en prestigiosas entidades financieras, que abren importantes redes de contactos internacionales que agilizan la innovación y modernización de esta industria.



4. IMPULSO AL DESARROLLO PROFESIONAL



Trabajar en el sector, puede abrir las puertas a los negocios del presente y el futuro. Un inmenso océano en donde casi todo está por hacer o hay mucho por explorar, por lo que los retos y la posibilidad de aprender conocimientos invaluables, es enorme. Cada vez son más industrias las que se unen al sufijo Tech, para repensar o replantear las dinámicas de sectores como el de la finca raíz (proptech), seguros (insurtech), inversiones (wealthtech), aprendizaje y educación (eductech) aspectos legales y normativos (regtech, legaltech), entre otros.



5. UN TRABAJO CON PROPÓSITO



Una de las claves del éxito de las compañías fintech en la región es la inclusión. El ofrecer servicios financieros a poblaciones desatendidas por la banca tradicional les ha permitido crecer rápidamente y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Gracias a modelos de riesgo distintos, que tienen en cuenta un universo de datos mayor, miles de personas han podido mejorar o empezar su historia crediticia, lo que les ha permitido en el mediano y corto plazo derribar barreras y acceder a productos del sector financiero tradicional como tarjetas de crédito, préstamos para vehículo o vivienda, entre otros.