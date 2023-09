Recomendados Portafolio: Científicas, no todo ‘es color rosa’

Este es un libro que habla de científicas, pero también una obra en la que hablan ellas, las científicas. No es sólo una historia de la ciencia en femenino, sino un testimonio de profesionales españolas, activas y valientes, que nos hablan de lo que significa, hoy día, ser científica.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Científicas. Una historia, muchas injusticias. Autor:

José Manuel Lechado- Sello Sílex Ediciones S.A.



Prologado por la investigadora Inés Pineda Torra, Científicas habla de descubridoras de primera línea como Emmy Noether, Lise Meitner o Vera Rubin; investigadoras olvidadas como Marguerite Perey o las ‘calculadoras’ de Harvard; ‘aficionadas’ sorprendentes como la actriz Hedy Lamar o Ada Byron, hija del famoso escritor británico; sabias maltratadas como Rita Montalcini y Ada Yonath; y hasta heroínas como Frances Oldham, descubridora de los efectos fatales de la talidomida.



Todas ellas mujeres de gran talento… de muchas de las cuales nadie habrá oído hablar jamás; otras tal vez sonarán un poco. Y sí, también encontrará en estas páginas las historias de las dos únicas científicas conocidas por todos, Hipatia y Maria Sklodowska Curie. Todas ellas auténticas modelos. Pero modelos de verdad.



“Sí, he tenido problemas en mi trabajo por mi condición de mujer” (Soledad Torres Guijarro, ingeniera de telecomunicaciones).



“La ciencia necesita más financiación. Ante los recortes, lo primero que se pierde es a la mujer científica. Y hay que evitar esto a toda costa” (Selena Giménez Ibáñez, ingeniera y bióloga).



“Sí, he experimentado dificultades. Nunca había notado que por ser mujer se me considerara de manera diferente… hasta el momento en que tuve hijos. Desde entonces se me trató como si fuera una persona con menos capacidades científicas o con menos interés por la ciencia” (Sandra Fonseca, bióloga).



José Manuel Lechado García, nació en Madrid, en 1969, especializado en ensayo histórico y político. También escribe relatos y novelas. Es licenciado en Filología Árabe e Islam.



(Vea: Recomendados Portafolio: la ruta para que las mujeres crezcan).



Ocupado durante algunos años en actividades diversas como editor de fanzines, pintor y músico de rock. Publicó su primer libro, Diccionario de Eufemismos y expresiones eufemísticas del español actual, en el año 2000.



A partir de ese momento concentró sus esfuerzos en la actividad literaria e investigadora, publicando varios ensayos dedicados a temas históricos y políticos.



Algún día te mostraré el desierto. Autor: Renato Cisneros-

Sello Alfaguara



El relato del viaje sin retorno a la paternidad. Un diario que es también una carta de amor a su hija. Para un escritor obsesionado con la paternidad, la noche en la que su esposa le confiesa que ambos serán padres, todo lo que ha sido literatura y psicoanálisis se convierte en pulso y latido.



¿De qué sirven las palabras, la memoria y la imaginación ante las bellas formas que dibuja la primera ecografía? ¿Cuán inútil ha sido revisitar las historias de abuelas y patriarcas cuando la maternidad se muestra, sin aspavientos, moralmente superior? ¿Y qué consecuencias tendrán en el matrimonio los nuevos roles que él y sus esposa deberán asumir?.



(Vea: Recomendados Portafolio: Los 25 libros más vendidos en el país).



Antiguo Egipto. Autores: Francisco Llorca Montse Galbany- Sello Alba



Muchas son las razones por las que merece la pena asomarse al pasado: conocer la historia despierta la curiosidad, nos invita a pensar, a hacernos preguntas y nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.



Pero con demasiada frecuencia nos cuentan la historia como si se tratara de una película que no vimos. Una aburrida sucesión de datos, fechas y grandes nombres ajenos a nosotros. Y, sin embargo, esto no podría ser más falso: los procesos del pasado también tienen que ver con quiénes somos.



(Vea: Recomendados Portafolio: ¡A competir en el mercado de valores).



El libro de Eva. Autora: Meg Clothier - Sello Letras de plata



Una historia rica en detalles históricos y repleta de conocimientos esotéricos; un relato feminista que pone de manifiesto el intento de los hombres por controlar las acciones y los pensamientos de las mujeres. Blanca se enamora de George Sand nada más verla por primera vez, mientras esta besa a Frédéric Chopin.



Blanca ha estado vagando por el pueblo de Valldemossa desde su prematura muerte hace cientos de años; y, durante todo ese tiempo, no ha conocido a nadie como George, esa impresionante mujer que va vestida como un hombre. Sin embargo, la gente del pueblo está más asustada que encantada.



(Vea: Recomendados Portafolio: 'Mentiras para entender verdades').



Amy Winehouse: In Her Words. Registros personales-

Sello HarperCollins

EFE. Los diarios personales de Amy Winehouse, junto con mensajes, cartas manuscritas, letras de canciones y fotografías confor- man un nuevo libro, ‘Amy Winehouse: In Her Words’, que la editorial HarperCollins sacó al mercado.



La publicación del nuevo libro, 30 libras (34,9 euros) y cuyos fondos irán a parar a la Fundación que lleva el nombre de la cantante, recoge algunos de los sueños y ambiciones que tenía la artista cuando era solo una estudiante de 16 años.



Entre esos objetivos que se desvelan en la publicación, Winehouse, que murió trágicamente a los 27 años en 2011, decía que quería tener una casa en South Beach (Miami), 300 pares de zapatos, un pelo fabuloso y parece más interesada en convertirse en actriz que en cantante.



(Vea: Recomendados Portafolio: ‘El país parece adicto a la estridencia’).



PORTAFOLIO