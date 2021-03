Sectores que más demandan tecnología para controlar aglomeraciones

Con la llegada de las primeras vacunas al país, el retorno completo de las actividades cotidianas parece ser toda una realidad. Desde los colegios hasta los restaurantes encendieron motores y como ellos, la mayoría de las empresas le apuestan nuevamente a la presencialidad para el desarrollo de sus labores.



De hecho, un reciente estudio elaborado por Microsoft revela que el 48 % de las pequeñas y medianas empresas en Colombia regresaría a las oficinas, lo cual significa que muchas compañías deberán aumentar sus esfuerzos para evitar las aglomeraciones dentro de sus espacios.



Para Edwin Pardo, cofundador de Datawifi, ‘startup’ pionera en el análisis y recolección de datos y empresa creadora de un sistema de control de aforo, si bien el país vive un retorno más concreto hacia la normalidad, lo cierto es que las compañías no pueden bajar la guardia en términos de protección de sus espacios o lugares de venta, ya que de ello depende gran parte de la recuperación de sus negocios y de sus clientes.



Por esto, según el experto, es necesario que las empresas se apoyen en herramientas como la tecnología, las cuales se integran a mapas de calor o redes Wi-Fi y le permiten a las compañías tener un control más eficiente de lo que pasa dentro de sus locales y tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarse a cualquier alerta sanitaria.



Pero, ¿cuáles son esos sectores en Colombia que más demandan tecnología para evitar las aglomeraciones en esta nueva normalidad? Pardo responde:



1. Sector bancario: Pese a que este es uno de los sectores que permaneció abierto en los momentos más complejos de la pandemia, necesariamente tiene que implementar medidas que les permitan conocer el nivel de ocupación de cada sucursal en tiempo real. Esto con el fin de identificar con anticipación cuáles son los momentos en los que se debe habilitar personal de apoyo para mejorar los procesos de clientes en el banco.



2. La industria retail y de restaurantes: La visita presencial en esta industria es clave: Las personas buscan en estos lugares retomar sus procesos de normalidad y romper la rutina del confinamiento. Esto pone a la industria retail y de restaurantes en un punto en el que deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la confianza de sus clientes y visitantes en el regreso. Si bien algunos lugares han invertido en sensores en sus entradas o en sistemas de cámaras, estos en muchos casos se quedan cortos por su limitado alcance y no permiten tener una visión general de los focos de concentración o del distanciamiento social en tiempo real.



3. Sector de transporte público: Para el experto de Datawifi, empresa que ha trabajado en la implementación de su tecnología en 7 aeropuertos de la región, 5 terminales de transporte y en los sistemas de transporte público de Bogotá y Ciudad de México, las ciudades deben seguir en movimiento y sus ciudadanos también. Por ello, los sistemas de transporte que invierten en tecnología de control de aforo, basada en señales Wi-Fi, sin lugar a dudas tendrán información valiosa que les permitan diseñar estrategias para mejorar la movilidad de los usuarios.



4. Sector hotelero: En esta industria, el control de aforo es necesario para brindarle a los huéspedes el confort y la confianza de retomar una estadía en un hotel. Por eso, el nivel de monitoreo de ocupación debe ser constante debido a que el turismo será uno de los sectores más activos durante el 2021 y los turistas sin duda valorarán los esfuerzos que hacen aquí en temas de control de aforo y distanciamiento sobre hoteles que no cuenten con este tipo de sistemas.



5. Sector educativo: La alternancia ha iniciado en muchas ciudades del país y esto pone a las instituciones educativas en un momento en el que deben brindarle confianza a padres y estudiantes durante el regreso. La capacidad de poder informar sobre los niveles de ocupación y distanciamiento social de estudiantes y profesores, le permitirá a los padres desde Internet conocer cuál es el estado de ocupación de las instalaciones educativas, dando así un parte de tranquilidad en todo momento.



“Sin lugar a dudas, estos son sectores que enfrentan un proceso de reactivación acelerado, donde las personas cada vez más buscan retomar sus actividades y para esto tendrán que acudir inevitablemente a espacios físicos en el compartirán con más personas. Esta afluencia constante pone a estas industrias en un escenario donde su capacidad de generar confianza a clientes y visitantes es la prioridad”, concluye Pardo.



Datawifi es una ‘startup’ colombiana que gracias al desarrollo de tecnologías como la de control de aforo, hoy cuenta con cerca de 80 millones de sesiones en su plataforma e incursiona en sectores como el de banca, donde se ha convertido en la plataforma más usada de la industria por su penetración en más de mil sucursales del país.