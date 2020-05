Claves para gestionar el capital humano de las empresas

El anuncio del Gobierno Nacional frente a la reactivación de diversos sectores de la economía ha generado interrogantes acerca de cómo será la logística de las empresas para garantizar entornos seguros a sus colaboradores y evitar sumar personas a la lista de contagiados. Ahora, más que nunca, han surgido cuestionamientos sobre cómo se deberá gestionar a los equipos de trabajo, considerando las estrictas precauciones de distancia mínimas entre personas, los parámetros de limpieza, nuevos horarios, entre otros.



(La reactivación económica).

La experiencia de algunos países asiáticos, recopilada por una investigación de Gartner, revela que la transparencia, la flexibilidad y la iteración son claves en los planes de regreso al lugar de trabajo; especialmente debido a la posibilidad de múltiples rondas de reingreso durante un período prolongado, dependiendo de las tasas de infección por coronavirus.



La firma consultora también hace énfasis en la importancia de que las empresas hagan uso de la data para informar los planes de cuarentena y soporte a los empleados; con base en las métricas de salud, ubicación e historial de viajes de los colaboradores, composición familiar (por ejemplo, personas mayores y niños) e interacciones recientes con pacientes infectados.



(¿Qué rol tienen los abogados en la reactivación económica?).



Por su parte, Juan Manuel Mesa, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, asegura que, “mediante soluciones tecnológicas al servicio de los departamentos de recursos humanos, las organizaciones pueden procesar y analizar los datos de sus colaboradores para planificar una reactivación estratégica y velar por una operación fluida”. De esta manera, las empresas podrán tomar decisiones informadas en relación con sus empleados y estar preparadas para el proceso de reactivación económica.



Con el fin de guiar y apoyar las organizaciones de diferentes industrias, el gerente de Oracle destaca tres recomendaciones para la gestión del capital humano de las empresas y negocios en esta coyuntura.



1. CENSO DEMOGRÁFICO Y BIOGRÁFICO DE LOS COLABORADORES



Tener claridad sobre el número de colaboradores, su género, etnia, edad, lugar de residencia, estado de salud, entre otras categorías, es clave. Sobre todo, para enfrentar situaciones de emergencia, como la que actualmente se está viviendo.



Poder definir rápida y automáticamente si un trabajador cuenta o no con las condiciones físicas para salir a operar, o si debe permanecer en trabajo remoto, son decisiones a las que muchos negocios se enfrentarán en los próximos meses. Por eso, resulta esencial tener un registro completo y actualizado de los perfiles de cada persona.



Esto no sólo permite a las empresas tener un panorama completo de sus trabajadores, sino que también permite humanizar las decisiones y procesos, generando un sentimiento de mayor empatía y bienestar en los colaboradores.



2. CANALES DE COMUNICACIÓN: LA CLAVE PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE



Las operaciones de una empresa fluyen de manera consistente cuando ésta cuenta con un sistema para informar, notificar y alertar a los colaboradores acerca de una situación en particular. Protocolos de conducta, solicitud de vacaciones, anuncios y alertas relacionadas con situaciones de salud pública, por ejemplo, deben ser difundidas a la brevedad y, por consiguiente, las empresas necesitan asegurarse de que sus trabajadores conozcan los pasos a seguir o a quién contactar en caso de una emergencia.



A través de distintos canales, las unidades de recursos humanos pueden brindar una experiencia ‘hiperpersonalizada’ a los empleados mediante plataformas de fácil acceso, visualización y uso.



Un equipo de recursos humanos moderno tendrá la capacidad de disminuir y mitigar riesgos, contar con procesos más seguros que garanticen la salud y la seguridad de los colaboradores y cumplir efectivamente con las políticas de compliance.



3. CULTURA DEL AUTOSERVICIO



El autoservicio permite a los colaboradores manejar muchas necesidades administrativas y de recursos humanos por su cuenta. Las tareas comunes de autoservicio incluyen la actualización de información personal, el acceso a manuales y el registro de vacaciones. Así mismo, administrar seguros de salud y otros beneficios.



Mover las tareas administrativas a un portal puede ahorrarle tiempo y dinero a las empresas. Esto creará mayor movilidad, tornará ágil a la organización, le permitirá contar con estadísticas y datos para una mejor planeación, al tiempo que, aumentará la satisfacción de los empleados.



En una coyuntura como la que se está viviendo es fundamental que las empresas pongan a disposición de sus colaboradores un conjunto de servicios que les permitan solucionar las inquietudes o problemas por su cuenta y a la mayor brevedad posible. Esto no sólo apoyará a descongestionar el volumen de requerimientos o asistencia técnica, sino que también aportará al bienestar de los trabajadores.



Diversos sectores como el financiero, el de salud, el de construcción, el retail, la alimentación, el servicio de televisión por cable, entre otros, ya han implementado herramientas como el Cloud Human Capital Management (HCM) de Oracle, diseñada para apoyar a las unidades de recursos humanos de las organizaciones en distintos sectores.



Por su trayectoria y experiencia con la solución de nube HCM, Oracle fue reconocida por Forrester Research Inc. en mayo de 2020, destacándose como uno de los cuatro líderes en su campo y recibiendo el puntaje más alto en las categorías de oferta actual, experiencia del cliente y presencia en el mercado.



Según el informe, “Oracle Cloud HCM demuestra que las estrategias y el liderazgo a largo plazo brindan sus frutos. […] Después de más de una década de desarrollo sostenido, que incluye importantes inversiones en el diseño de experiencias de usuario y la adquisición de Taleo (2012), Oracle Cloud HCM ahora ofrece una suite completa y sofisticada de HCM ". El informe también señala: "Esperamos que Oracle continúe aumentando la profundidad de la funcionalidad en casos de reclutamiento, prestación de servicios de recursos humanos y asistentes digitales".



Sin duda, los datos, el análisis y la inteligencia artificial se han convertido en competencias necesarias para el éxito en los mercados actuales basados en datos. Al brindar a los profesionales de recursos humanos la capacidad de aprovechar rápidamente el poder de sus datos organizacionales, permitiéndoles generar data significativa sobre la fuerza laboral para impulsar un crecimiento empresarial sostenido y, sobre todo, garantizar su salud y bienestar.