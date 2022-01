Colombia, a puertas de la eliminación a Catar 2022

La selección Colombia perdió 1 por 0 en el Metropolitano de Barranquilla ante Perú, en la fecha 15 de la eliminatoria. Con este partido, ya son seis los encuentros sin ganar ni anotar y ahora la 'tricolor' quedó a puertas de quedar eliminada de Catar 2022.



Este viernes, ante una selección peruana en alza y que le pisa los talones en la eliminatoria, la tricolor no logró romper el maleficio para mantenerse en el grupo de clasificados al Mundial.

Con 17 puntos de 45 posibles, Colombia ocupa el sexto lugar de la tabla y en este momento está por fuera de la Copa del Mundo.



A la selección le quedan tres encuentros por disputar: frente a Argentina y Venezuela como visitante y frente a Bolivia como local.



Los números no están a su favor por ahora y las probabilidades de ir al mundial de Catar 2022 son cada vez menores. Colombia deberá dar su mejor esfuerzo y ganar los siguientes partidos.

EL PARTIDO



El equipo liderado por el DT Reinaldo Rueda no jugó el partido que se esperaba. Ni con Diaz, ni con Cuadrado de lateral, ni con la histórica dupla James-Falcao, quienes no jugaban juntos desde octubre de 2020.



Colombia tuvo opciones pero poco claras, la más clara fue un casi autogol peruano y un remate de Borja que sacó el portero Gallese. De resto, puros intentos fallidos y desesperados.



El hombre que más generó oportunidades fue Mojica, que sobre la lateral izquierda tiró varios centros, pero sin concretarse el gol.





El segundo tiempo ya fue un solo desespero. Mina, Sánchez y Barrios empujando desde atrás y tratando de generar opciones, que los del centro hacia arriba no concretaron.



Luego, entraron Borja, Alzate y Chará pero el partido no cambió mucho. Solo Borja generó una falta de aparente penalti, pero estaba adelantado.



Los minutos se iban agotando y cuando menos lo esperaba la 'tricolor', un contragolpe de Perú terminó en gol. Flores remató y Ospina, que no había sido protagonista está vez, no la atajo y no hubo nada más que hacer.



RACHA INEXPLICABLE



La última vez que la hinchada colombiana celebró un tanto fue en la victoria 3-1 ante Chile en septiembre del año pasado. "Venimos en una racha a veces inexplicable (...) Hemos analizado muchos factores, desde lo futbolístico hasta lo psicológico", admitió Rueda al ser cuestionado sobre la sequía ofensiva del equipo.



"A pesar de la falta de gol, pasamos de estar séptimos a estar cuartos", valoró el ex DT de la selección chilena en una conferencia de prensa. Ante las lesiones de Luis Muriel y Duván Zapata -la dupla goleadora del Atalanta italiano- Rueda se encomendó a los experimentados Falcao García y James Rodríguez, pero los resultados no fueron los esperados.



ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.



Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; James Rodríguez, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz; Falcao García y Rafael Santos Borré.



PORTAFOLIO

(Con información de agencias)