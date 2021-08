Colombia demandó triunfo de japonés sobre Yuberjen Martínez

El Comité Olímpico Colombiano presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la controvertida derrota de su boxeador Yuberjen Martínez ante el japonés Ryomei Tanaka en los Juegos de Tokio-2020.



En un comunicado, el Comité avanzó que el TAS convocó a una audiencia virtual sobre el caso para este mismo miércoles. Yuberjen Martínez, plata en Rio-2016, fue eliminado el martes en los cuartos de final del peso mosca (48-52 kg) cuando era la última esperanza de medalla de Colombia.



Cuatro jueces dieron por ganador al local Tanaka y uno al colombiano en una decisión protestada por la delegación colombiana y el propio Martínez en la misma arena Kokugikan de Tokio. "No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Di los mejores golpes y siento que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces", dijo indignado Martínez al bajar del ring.



El boxeador antioqueño recibió la mejor puntuación en el primer asalto (4-1), en el que llegó a mandar a la lona a su rival. El japonés fue poco a poco asentándose sobre el cuadrilátero y logró que la pelea llegara prácticamente igualada al último 'round', en el que Tanaka recibió la mejor puntuación unánime de los cinco jueces.



De acuerdo con medios colombianos, el recurso demanda al TAS que declare como ganador del combate a Martínez o, en su caso, que ordene la repetición de la pelea o establezca que Martínez compita en las semifinales si Tanaka no se encuentra en condiciones.



Tras bajar del ring como ganador del combate, Tanaka fue sentado en una silla de ruedas con la que se retiró a los vestuarios mientras agradecía los aplausos en la arena.



Con este recurso "queremos dejar sentado un precedente en el sentido de que no puede jugarse con los sueños y metas de un atleta", dijo en otro comunicado la Federación Colombiana de Boxeo.



"No es posible que en las justas deportivas más importantes del mundo se den este tipo de decisiones", agregó. Tras la derrota de Martínez, el técnico del equipo de boxeo colombiano, el cubano Rafael Iznaga, dijo a la prensa que resulta "muy difícil" combatir contra boxeadores del país anfitrión.



Ingrit Valencia, otra púgil cafetera medallista de bronce en Rio-2016, había sido eliminada el domingo ante la japonesa Tsukimi Namiki en los cuartos del peso mosca femenino (48-51 kg).



Esta misma semana otro boxeador de Tokio-2020, el francés Mourad Aliev, presentó también un recurso al TAS contra su descalificación por un cabezazo al británico Frazer Clarke en los cuartos del peso super pesado (+91 kg), una demanda que el tribunal rechazó horas después.



